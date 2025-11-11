Fora da Globo, Gloria Perez se reúne com diretores da concorrência para novos projetos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Gloria Perez, que teve sua saída oficializada pela Globo após cerca de 42 anos de contrato, têm feito mistério acerca sobre seus próximos passos. A autora veterana, no entanto, estaria avaliando algumas possibilidades.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o que se sabe é de que a dramaturga continua sendo procurada, e que tem feito contatos com o objetivo de realizar seu retorno à indústria audiovisual.

Além disto, recentemente, Gloria Perez teve uma conversa com os diretores Boni e Boninho, mas os detalhes acerca desse encontro não foram divulgados. Em tempo, a autora estaria de volta às telinhas neste segundo semestre, caso o planejamento da Globo não tivesse sido alterado na faixa das nove.

Isso porque, ela é a autora de Rosa dos Ventos, novela que teria direção artística de Luiz Henrique Rios, estava em fase inicial de escalação de elenco e movimentava expectativas altas dentro da emissora. O cancelamento, no entanto, selou também a saída de Gloria Perez do canal, já que a autora optou por não renovar seu contrato. O diretor, por sua vez, foi remanejado para Três Graças, de Aguinaldo Silva, atualmente em cartaz no horário nobre.

VEJA MAIS: Saiba quais temas polêmicos resultaram no cancelamento da nova novela de Gloria Perez

O post Fora da Globo, Gloria Perez se reúne com diretores da concorrência para novos projetos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.