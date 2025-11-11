Fora da Globo, Gloria Perez se reúne com diretores da concorrência para novos projetos
Clique aqui e escute a matéria
Gloria Perez, que teve sua saída oficializada pela Globo após cerca de 42 anos de contrato, têm feito mistério acerca sobre seus próximos passos. A autora veterana, no entanto, estaria avaliando algumas possibilidades.
Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, o que se sabe é de que a dramaturga continua sendo procurada, e que tem feito contatos com o objetivo de realizar seu retorno à indústria audiovisual.
Além disto, recentemente, Gloria Perez teve uma conversa com os diretores Boni e Boninho, mas os detalhes acerca desse encontro não foram divulgados. Em tempo, a autora estaria de volta às telinhas neste segundo semestre, caso o planejamento da Globo não tivesse sido alterado na faixa das nove.
Isso porque, ela é a autora de Rosa dos Ventos, novela que teria direção artística de Luiz Henrique Rios, estava em fase inicial de escalação de elenco e movimentava expectativas altas dentro da emissora. O cancelamento, no entanto, selou também a saída de Gloria Perez do canal, já que a autora optou por não renovar seu contrato. O diretor, por sua vez, foi remanejado para Três Graças, de Aguinaldo Silva, atualmente em cartaz no horário nobre.
VEJA MAIS: Saiba quais temas polêmicos resultaram no cancelamento da nova novela de Gloria Perez
O post Fora da Globo, Gloria Perez se reúne com diretores da concorrência para novos projetos foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.