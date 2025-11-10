Viviane Araújo e Belo vão contracenar em "Três Graças"? Ex-casal se pronuncia
Viviane Araújo e Belo vão dividir a cena em Três Graças"? Anos após a separação conturbada, os artistas devem se reencontrar na novela.
O reencontro mais aguardado da dramaturgia pode se concretizar na Globo: a atriz Viviane Araujo aceitou o convite para integrar o elenco de Três Graças, segundo a imprensa.
A escalação cria a expectativa de que ela contracene com seu ex-marido, o cantor Belo, que interpreta Misael na trama.
O casal terminou a relação em meio a polêmicas, em 2007, e não se falava há anos. Devido a esse histórico, a direção da emissora agiu com "extrema cautela", primeiramente abrindo diálogo com Belo para entender sua posição antes de formalizar a proposta a Viviane.
A entrada da atriz na novela de Aguinaldo Silva está prevista para ocorrer por volta do capítulo 100, após negociações que garantiram um contrato considerado vantajoso.
Vale lembrar que Aguinaldo Silva foi o primeiro autor a apostar em Viviane como atriz de destaque em "Império" (2014). Em 2024, no entanto, ela havia recusado participar de um documentário sobre Belo, alegando não querer revisitar o passado.
Em meio às notícias da participação, ambos se manifestaram sobre a possibilidade de contracenarem. Belo, mostrando-se disposto a seguir a direção da emissora, mesmo que a situação fosse delicada, resumiu: "Manda quem pode muito, obedece quem tem juízo", disse ao portal Léo Dias.
O pagodeiro minimizou a surpresa e garantiu que: "Eu só estou trabalhando...". Questionado se toparia atuar com a ex, ele respondeu: "Com certeza. Eu tô apaixonado por essa coisa de atuação, é uma nova experiência pra mim", disse.
Já Viviane Araujo, adotando uma fala mais evasiva, inicialmente demonstrou surpresa com a notícia: "Que situação, né? Eu não sei, gente. Isso realmente me pegou de surpresa, eu não sei de nada".
Ao ser informada da disposição de Belo, ela manteve a cautela: "Ah, legal. Mas, realmente, eu ainda não sei de nada. Não sei mesmo. Tô surpresa", disse.
Segundo o colunista Flávio Ricco, do portal Léo Dias, os dois devem mesmo contracenar na novela. Viviane se dividirá entre "Três Graças" e os preparativos para o Carnaval. A atriz é rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Salgueiro desde 2008.