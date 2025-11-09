fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Sophie Charlotte dá detalhes de dueto com Roberto Carlos para embalar casal em Três Graças

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 09/11/2025 às 12:22
Sophie Charlotte dá detalhes de dueto com Roberto Carlos para embalar casal em Três Graças
Sophie Charlotte dá detalhes de dueto com Roberto Carlos para embalar casal em Três Graças - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Sophie Charlotte, a Gerluce de Três Graças, deu maiores detalhes do novo encontro com Roberto Carlos. A atriz fez um dueto com o cantor na nova versão de Proposta, para o casal Gerluce e Paulinho (Romulo Estrela) na trama de Aguinaldo Silva.

“Sempre tive essa vontade de ter um registro desse encontro. A minha surpresa veio com essa ligação do Roberto [falando] que faríamos a música para ser a trilha da novela”, revelou Sophie.

LEIA AGORA: Virginia manda a real sobre atuação de Marina Ruy Barbosa em Tremembé

“Foi tudo muito rápido: fui para o estúdio do Roberto, ele dirigiu a gravação… Não tenho palavras para agradecer”, disse a atriz, que recebeu o convite do próprio Rei para fazer o dueto.

Não é a primeira vez que Sophie Charlotte e Roberto Carlos cantam juntos. O encontro deles aconteceu no Especial do Rei, em 2014, quando a atriz cantou Sua Estupidez, grande clássico do repertório do artista. No final do ano passado, ela reencontrou o artista ao lado de Dira Paes e Letícia Colin e cantaram no especial de fim de ano.

O post Sophie Charlotte dá detalhes de dueto com Roberto Carlos para embalar casal em Três Graças foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Que horas começa Três Graças hoje (08/11)? Gerluce decide roubar Ferette e Arminda!
Três Graças

Que horas começa Três Graças hoje (08/11)? Gerluce decide roubar Ferette e Arminda!
Flávio Ricco: Três Graças, até aqui, cumpre papel com receita simples - Novela de Aguinaldo Silva navega nas águas do dramalhão
Novela

Flávio Ricco: Três Graças, até aqui, cumpre papel com receita simples - Novela de Aguinaldo Silva navega nas águas do dramalhão

Compartilhe

Tags