Horário Três Graças hoje (10/11): Ferette ameaça Arminda!
Josefa faz Arminda e Ferette se desentenderem em "Três Graças"! No capítulo desta segunda-feira (10/11), os vilões entram em conflito.
Vilões em conflito em "Três Graças"!
Na novela das 21h, Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera) entram em atrito sobre o que fazer com Josefa (Arlete Salles). Confira!
Resumo da novela Três Graças hoje (10/11)
Paulinho e Gerluce levam Lígia para o hospital. Ferette ameaça deixar Arminda, se a amante não der o remédio falso a Josefa. Paulinho avisa no hospital que Lígia é sua sogra, para que a mãe de Gerluce seja bem atendida. Arminda volta a oferecer o remédio para Josefa, que acaba desafiando a filha. Maggye dá a entender a Lucélia que a prima está sendo invasiva. Gerluce apresenta Paulinho a Viviane e Lígia. Paulinho afirma a Gerluce que eles são oficialmente namorados. Arminda não deixa Raul entrar no cômodo das Três Graças. Raul estranha o fato de Samira ter pressa para falar com Joélly. Edilberto emudece ao ver Misael. Samira defende Joélly das colegas da escola.
Resumo da novela Três Graças amanhã (08/11)
Samira faz as garotas pedirem desculpas a Joelly. Arminda percebe que Ferette evita atender suas ligações. Macedo oferece um dinheiro para Célio vigiar a casa de Arminda. Samira pede para Joélly manter a amizade das duas em segredo. Samira conta a Raul como foi o encontro com Joélly. Gerluce reage mal quando Josefa sugere que o pai de Joélly deveria saber que a filha está grávida. Pastor Albérico comunica a Jorginho que dentro de um mês ele pode ser solto. Arminda surpreende Ferette ao aparecer na Fundação dizendo que Zenilda está a caminho. Ferette teme a ameaça de Arminda. Paulinho e Gerluce pensam um no outro. Lucélia impede que Maggye saiba que foi Júnior quem presenteou sua família. Misael acusa a Fundação Ferette de vender remédios falsos na frente de Leonardo, sem saber que o rapaz é filho de Santiago Ferette.
Que horas começa Três Graças hoje (10/11)?
"Três Graças" começa às 21h20 nesta segunda-feira (10/11), após o Jornal Nacional. Depois da novela, vai ao ar o Globo Repórter.