3 atrizes da novela Três Graças que já posaram nuas na Playboy

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Algumas atrizes brasileiras conquistaram o público não só pela atuação, mas também por sua presença marcante em ensaios sensuais. Na novela Três?Graças, três estrelas se destacam por essa combinação de talento e ousadia, mostrando que é possível brilhar tanto nas telas quanto nas páginas da Playboy.

Confira 3 atrizes que estamparam a famosa revista no passado:

1. Grazi Massafera

Grazi Massafera interpreta a vilã Arminda?Melo?Dantas em Três Graças, uma mulher poderosa envolvida em esquemas de falsificação de medicamentos. Grazi posou para a Playboy em agosto de 2005, edição de aniversário de 30 anos da revista no Brasil, que teve grande repercussão e vendas expressivas logo após ela se tornar conhecida no país todo por sua participação no BBB 5.

Grazi Massafera (Foto: Reprodução/Playboy)



2. Juliana Alves

Juliana Alves vive a personagem Alaíde na novela Três Graças. A atriz estampou a Playboy em outubro de 2009, e desde então construiu uma carreira sólida na TV, participando de novelas e séries com papéis de destaque. Ela ficou conhecida por participar do BBB 3.

Juliana Alves (Foto: Reprodução/Playboy)

3. Carla Marins

Carla Marins interpreta Xênica, mulher de negócios envolvida em eventos sociais e na fundação ligada à história central da novela. Posou para a Playboy em agosto de 1992 e, desde então, mantém uma carreira ativa na televisão, participando de novelas, minisséries e peças teatrais.

Carla Marins (Foto: Reprodução/Playboy)







O post 3 atrizes da novela Três Graças que já posaram nuas na Playboy foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.