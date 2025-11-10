fechar
Observatório dos Famosos

3 atrizes da novela Três Graças que já posaram nuas na Playboy

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 10/11/2025 às 17:49
Algumas atrizes brasileiras conquistaram o público não só pela atuação, mas também por sua presença marcante em ensaios sensuais. Na novela Três?Graças, três estrelas se destacam por essa combinação de talento e ousadia, mostrando que é possível brilhar tanto nas telas quanto nas páginas da Playboy.

Confira 3 atrizes que estamparam a famosa revista no passado:

1. Grazi Massafera

Grazi Massafera interpreta a vilã Arminda?Melo?Dantas em Três Graças, uma mulher poderosa envolvida em esquemas de falsificação de medicamentos. Grazi posou para a Playboy em agosto de 2005, edição de aniversário de 30 anos da revista no Brasil, que teve grande repercussão e vendas expressivas logo após ela se tornar conhecida no país todo por sua participação no BBB 5.

Grazi Massafera (Foto: Reprodução/Playboy)


2. Juliana Alves

Juliana Alves vive a personagem Alaíde na novela Três Graças. A atriz estampou a Playboy em outubro de 2009, e desde então construiu uma carreira sólida na TV, participando de novelas e séries com papéis de destaque. Ela ficou conhecida por participar do BBB 3.

Juliana Alves (Foto: Reprodução/Playboy)

3. Carla Marins

Carla Marins interpreta Xênica, mulher de negócios envolvida em eventos sociais e na fundação ligada à história central da novela. Posou para a Playboy em agosto de 1992 e, desde então, mantém uma carreira ativa na televisão, participando de novelas, minisséries e peças teatrais.

Carla Marins (Foto: Reprodução/Playboy)



