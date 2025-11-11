Belo é elogiado por Três Graças e recebe apoio de galã
A grande aposta de Três Graças nos próximos capítulos é em Misael, papel de Belo, na trama de Aguinaldo Silva. O personagem vai montar um esquema de vingança contra Santiago Ferette (Murilo Benício), responsável pelos remédios adulterados para a população da Chacrinha.
Em breve, o filho de Ferette (Murilo Benício), Leonardo (Pedro Novaes), vai descobrir que o seu pai distribui remédios adulterados para a população. Em um ataque de fúria, Misael (Belo) vai acabar desabafando com ele, sem saber que o jovem é filho do seu maior inimigo. Quem ficará apavorada é Viviane (Gabriela Loran) e Joaquim (Marcos Palmeira), que tentará controlar Misael após o desabafo.
Na festa de lançamento de Três Graças, Belo revelou ser parecido com o seu personagem da trama das nove. “Meu personagem tem um pouco de mim. Ele é um cara de origem humilde, criado na periferia, cheio de sonhos e de fé. Eu também vim de uma comunidade, também vivi as lutas e as vitórias de quem acredita no que faz. Acho que o público vai se identificar com ele, porque o Misael entra na casa das pessoas com amor, com carinho, com verdade”, comentou.
Belo também está sendo muito elogiado pela sua atuação na trama nos bastidores e nas redes sociais. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de S. Paulo, o ator tem recebido muito apoio de Marcos Palmeira na condução das cenas.
