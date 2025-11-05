Nicolas Prattes será o vilão da nova novela das seis da Globo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Fora do ar desde "Mania de Você", Nicolas Prattes interpreta seu primeiro vilão em novelas na trama "A Nobreza do Amor", prevista para 2026.

Nicolas Prattes estará de volta na tela da Globo em breve!

O marido de Sabrina Sato dará vida a Mirinho, grande vilão de "A Nobreza do Amor", nova trama das seis da TV Globo.

Qual é a história de Mirinho em A Nobreza do Amor?

Na novela, ambientada na década de 1920, Mirinho será o filho mimado de um fazendeiro, que volta à sua cidade natal no interior de Pernambuco.

Ele disputará com seu amigo Tonho (Ronald Sotto) o amor da princesa Alika (Duda Reis), que chega à região fugida, após um golpe de estado em seu reino africano, Batanga, como revela a colunista Carla Bittencourt.

Ela será perseguida pelo vilão Jendal (Lázaro Ramos), primeiro-ministro do país, que orquestrou o golpe. Secretamente, Tonho também é descendente da família real e tem direito ao trono.

Erika Januza interpretará a rainha de Batanga, mãe de Alika, um papel inicialmente oferecido a Taís Araújo.

A história de Mirinho, Alika e Tonho chama a atenção pela semelhança com outra novela ambientada no interior do Nordeste no início do século XX: "Cordel Encantado" (2011), que também foi co-escrita por Duca Rachid.

Nessa trama, o fazendeiro Timóteo (Bruno Gagliasso) era obcecado por Açuçena (Bianca Bin), apaixonada pelo inimigo do vilão, Jesuíno (Cauã Reymond).

Assim como Alika, Açuçena também era a princesa de um reino distante, porém, desconhecia o fato por boa parte da trama.

Quando estreia A Nobreza do Amor?

"A Nobreza do Amor" tem previsão de estreia para março, em substituição a "Êta Mundo Melhor!". A novela deve ter gravações no Rio Grande do Norte.