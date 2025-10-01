Com cueca à mostra e sem camisa, Nicolas Prattes anima web: ‘Adoro cavalgar’
Clique aqui e escute a matéria
Nicolas Prattes, ator, causou alvoroço ao aparecer sem camisa, de calça jeans e cueca à mostra cuidando de um cavalo! A foto inusitada foi alvo de elogios no perfil oficial do astro na rede social.
“Adoro cavalgar”, “Marido”, “Muso”, “Sabrina, mulher de sorte”, “Maravilhoso”, “Sabrina é a favorita de Jesus”, “Nicolas é uma perfeição”, “Muso”, “Que Deus proteja a Sabrina da minha inveja”, “Eu gosto de Prattes, é um absurdo ele ser hétero!”, “Um deus grego“, foram alguns comentários.
LEIA AGORA: Bruno Gagliasso fala sobre retorno às novelas: ‘Tem que esperar’
Recentemente, Nicolas foi indicado ao prêmio de Melhor Ator no Prêmios PRODU, por conta do mocinho Rudá, na novela Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.
“É uma honra imensa representar o BRASIL e a nossa CULTURA nesse prêmio que atravessa fronteiras e celebra nossa arte. Um prêmio CONTINENTAL. Reconhecimento que vou carregar pra sempre com enorme gratidão. Obrigado a todos que caminham comigo nessa jornada!”, vibrou na web.
O post Com cueca à mostra e sem camisa, Nicolas Prattes anima web: ‘Adoro cavalgar’ foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.