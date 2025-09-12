fechar
Observatório dos Famosos | Notícia

Nicolas Prattes faz textão após indicação a premiação internacional

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 12/09/2025 às 7:08
Nicolas Prattes faz textão após indicação a premiação internacional
Nicolas Prattes faz textão após indicação a premiação internacional - Observatório dos Famosos

Clique aqui e escute a matéria

Nicolas Prattes, ator, fez textão em seu perfil na rede social, nesta quinta-feira(11), após ser indicado a Melhor Ator, pela novela Mania de Você (2024), no Prêmios PRODU. Na trama de João Emanuel Carneiro, ele foi o misterioso Rudá.

“Que alegria dividir com vocês: estou indicado como Melhor Ator Protagonista no Prêmios PRODU. Um dos prêmios mais importantes do Audiovisual na AMÉRICA LATINA!!!!!!”, começou.

LEIA AGORA: João Guilherme exibe abdômen trincado em selfie e impressiona

“É uma honra imensa representar o BRASIL e a nossa CULTURA nesse prêmio que atravessa fronteiras e celebra nossa arte. Um prêmio CONTINENTAL. Reconhecimento que vou carregar pra sempre com enorme gratidão. Obrigado a todos que caminham comigo nessa jornada! ? OBRIGADO, OBRIGADO E OBRIGADO!!!!”, concluiu.

Na premiação, Agatha Moreira, que viveu a mocinha justiceira Luma, foi indicada a Melhor Atriz, e a trama a Melhor Novela. Lembrando, que Mania de Você, no Brasil, foi um verdadeiro fiasco em audiência. A obra virou piada nas redes sociais e nem o mocinho resistiu de ser assassinado no meio da trama.

O post Nicolas Prattes faz textão após indicação a premiação internacional foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Leia também

Globo esquece inúmeros fracassos de João Emanuel Carneiro e pede outra novela ao autor
João Emanuel Carneiro

Globo esquece inúmeros fracassos de João Emanuel Carneiro e pede outra novela ao autor
João Emanuel Carneiro desenvolve nova novela das nove da Globo após ‘Mania de Você’
Globo

João Emanuel Carneiro desenvolve nova novela das nove da Globo após ‘Mania de Você’

Compartilhe

Tags