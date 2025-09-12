Nicolas Prattes faz textão após indicação a premiação internacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nicolas Prattes, ator, fez textão em seu perfil na rede social, nesta quinta-feira(11), após ser indicado a Melhor Ator, pela novela Mania de Você (2024), no Prêmios PRODU. Na trama de João Emanuel Carneiro, ele foi o misterioso Rudá.

“Que alegria dividir com vocês: estou indicado como Melhor Ator Protagonista no Prêmios PRODU. Um dos prêmios mais importantes do Audiovisual na AMÉRICA LATINA!!!!!!”, começou.

“É uma honra imensa representar o BRASIL e a nossa CULTURA nesse prêmio que atravessa fronteiras e celebra nossa arte. Um prêmio CONTINENTAL. Reconhecimento que vou carregar pra sempre com enorme gratidão. Obrigado a todos que caminham comigo nessa jornada! ? OBRIGADO, OBRIGADO E OBRIGADO!!!!”, concluiu.

Na premiação, Agatha Moreira, que viveu a mocinha justiceira Luma, foi indicada a Melhor Atriz, e a trama a Melhor Novela. Lembrando, que Mania de Você, no Brasil, foi um verdadeiro fiasco em audiência. A obra virou piada nas redes sociais e nem o mocinho resistiu de ser assassinado no meio da trama.

