Globo esquece inúmeros fracassos de João Emanuel Carneiro e pede outra novela ao autor
João Emanuel Carneiro, autor, vai escrever uma nova novela na Globo. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a proposta aconteceu na semana passada. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.
A última novela do autor, Mania de Você, foi um fracasso de audiência. Obteve apenas 21,1 pontos de média na Grande São Paulo. Diariamente, a trama era bombardeada nas redes sociais pelos absurdos que exibia, além da interpretação pífia de alguns atores.
Segundo o colunista Gabriel Vaquer, mesmo acumulando tantos insucessos, vide A Regra do Jogo (2015), Segundo Sol (2018) e Mania de Você (2024), o autor tem contrato com a emissora até 2031, escrevendo para o horário nobre da emissora.
Porém, vai levar um tempo para a nova novela de João Emanuel Carneiro ir ao ar. Além de não ter ainda uma história definida, somente um argumento, a trama deve ir ao ar depois da trama inédita de Bruno Luperi, que acumula remakes na emissora.
