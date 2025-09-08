Globo esquece inúmeros fracassos de João Emanuel Carneiro e pede outra novela ao autor

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

João Emanuel Carneiro, autor, vai escrever uma nova novela na Globo. Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da coluna Outro Canal, do site F5, a proposta aconteceu na semana passada. A informação é do colunista Flávio Ricco, do portal Leo Dias.

A última novela do autor, Mania de Você, foi um fracasso de audiência. Obteve apenas 21,1 pontos de média na Grande São Paulo. Diariamente, a trama era bombardeada nas redes sociais pelos absurdos que exibia, além da interpretação pífia de alguns atores.

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, mesmo acumulando tantos insucessos, vide A Regra do Jogo (2015), Segundo Sol (2018) e Mania de Você (2024), o autor tem contrato com a emissora até 2031, escrevendo para o horário nobre da emissora.

Porém, vai levar um tempo para a nova novela de João Emanuel Carneiro ir ao ar. Além de não ter ainda uma história definida, somente um argumento, a trama deve ir ao ar depois da trama inédita de Bruno Luperi, que acumula remakes na emissora.

Você está lendo um conteúdo originalmente publicado no Observatório da TV. Confira mais em: https://observatoriodatv.com.br