Nicolas Prattes se derrete ao falar da relação com filha de Sabrina Sato: “Maior presente da vida”

No início do ano, Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união. Desde então, o ator assumiu o papel de padrasto da pequena Zoe, filha de Sabrina com Duda Nagle. Em entrevista, Nicolas não poupou elogios à menina. “[A Zoe] é o maior presente da vida. É um anjo que desceu aqui pra Terra”, declarou o ator.

Durante a conversa, Sabrina contou que a filha acompanha de perto as maratonas do padrasto. “Ela vai nas maratonas dele. Ela foi na de Paris ano passado”, lembrou a apresentadora, orgulhosa.

Surpresa emocionante à distância

Neste ano, Nicolas correu em Sydney, na Austrália, sem a presença da família, já que Sabrina cuidava do pai, internado no Brasil.

Mesmo longe, mãe e filha prepararam cartazes e um vídeo para motivá-lo. “Quase bati meu recorde de tão animado que fiquei”, contou Nicolas.

