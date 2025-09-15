fechar
Nicolas Prattes se derrete ao falar da relação com filha de Sabrina Sato: "Maior presente da vida"

Por Redação Observatório dos Famosos Publicado em 15/09/2025 às 10:59
Nicolas Prattes se derrete ao falar da relação com filha de Sabrina Sato: “Maior presente da vida”
Nicolas Prattes se derrete ao falar da relação com filha de Sabrina Sato: “Maior presente da vida” - Observatório dos Famosos

No início do ano, Sabrina Sato e Nicolas Prattes oficializaram a união. Desde então, o ator assumiu o papel de padrasto da pequena Zoe, filha de Sabrina com Duda Nagle. Em entrevista, Nicolas não poupou elogios à menina. “[A Zoe] é o maior presente da vida. É um anjo que desceu aqui pra Terra”, declarou o ator.

Durante a conversa, Sabrina contou que a filha acompanha de perto as maratonas do padrasto. “Ela vai nas maratonas dele. Ela foi na de Paris ano passado”, lembrou a apresentadora, orgulhosa.

Surpresa emocionante à distância

Neste ano, Nicolas correu em Sydney, na Austrália, sem a presença da família, já que Sabrina cuidava do pai, internado no Brasil.

Mesmo longe, mãe e filha prepararam cartazes e um vídeo para motivá-lo. “Quase bati meu recorde de tão animado que fiquei”, contou Nicolas.

