Web detona Nicolas Prattes após ator ter nome cotado em nova novela: ‘Ninguém merece’
Bastou a colunista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, divulgar que Nicolas Prattes está cotado para a próxima novela das seis, A Nobreza do Amor, que muitos internautas torceram o nariz para a suposta escolha do marido de Sabrina Sato.
“Ninguém merece esse moço atuando fora do tom e sempre com olho lacrimejando. Guerreiros do sol colocou luz em tanto talento e “novos rostos” que poderiam dar oportunidade a eles”, “Pelo amor de Deus, garoto, vai descansar essa imagem”, “Gente, deixem esse moço e Agatha Moreira descansarem”, “Temos tantos atores ótimos sem escalação”, “De novo? Sempre os mesmos”, foram alguns comentários.
Recentemente, Nicolas foi indicado a Melhor Ator pelo Prêmios PRODU, pela sua atuação como o mocinho Rudá em Mania de Você, de João Emanuel Carneiro.
“É uma honra imensa representar o BRASIL e a nossa CULTURA nesse prêmio que atravessa fronteiras e celebra nossa arte. Um prêmio CONTINENTAL. Reconhecimento que vou carregar pra sempre com enorme gratidão”, disse em seu perfil nas redes.
