Mágoa? Apagada em Vale Tudo, Taís Araújo recusa protagonista de nova novela das seis
Taís Araújo, a Raquel de Vale Tudo, não aceitou protagonizar a próxima novela das seis, A Nobreza do Amor, de Ducha Rachid, Elísio Lopes Jr. e Júlio Fischer. A informação é do site TV Pop.
Lázaro Ramos, que estava escalado para interpretar um vilão na novela sertaneja Coração Acelerado, migrou para a novela das seis, mas mesmo assim, não foi motivo para entusiasmar a atriz. Ela teria confessado nos bastidores que deseja voltar a sua atenção aos filhos e para outros projetos.
Recentemente, Taís Araújo mostrou sua insatisfação com os rumos de Raquel, a protagonista de Vale Tudo, que perdeu totalmente sua força durante a novela, além de ter voltado a vender sanduíche na praia quando ficou pobre.
“Quando peguei a Raquel para fazer, falei: ‘Cara, a narrativa dessa mulher é a cara do Brasil. E ela vai ter uma ascensão social a partir do trabalho. Vai ser linda e ela vai ascender e ela vai permanecer’. Isso vai ser uma narrativa muito nova do que a gente vê sobre representação da mulher negra na teledramaturgia brasileira. Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada“, disparou em entrevista à Quem.
