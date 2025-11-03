Walcyr Carrasco recorre a Letícia Colin para protagonizar a sua próxima novela
Letícia Colin, atriz, foi convidada para ser a protagonista de Quem Ama Cuida, a nova novela de Walcyr Carrasco, que estreia em maio de 2026. A informação é do jornal Extra.
A atriz, após tantas vilãs, seria a mocinha Adriana, uma cuidadora de idosos. Ela fica responsável por dar um suporte ao milionário Rogério Brandão, que pode cair no colo de Antonio Fagundes, caso as negociações com o veterano avancem.
Porém, o ricaço acaba sendo assassinado no dia em que anuncia que vai se casar justamente por Adriana. Ela acaba sendo presa injustamente e, após seis anos, consegue sair da cadeia e montar seu plano de vingança.
Recentemente, Camila Queiroz confessou que recebeu o convite para protagonizar Quem Ama Cuida, mas ainda estava em negociações com a Globo. A atriz se encontra grávida. “Muito feliz com o convite. Fiquei empolgada quando ele me ligou e contou um pouco da história. Atuar como protagonista na novela das 21h é um sonho. Estamos em fase de negociações”, disse.
