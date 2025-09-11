Resumo Terra Nostra (12/09): Matteo beija Rosana!
"Terra Nostra" está de volta em edição especial! Confira o que o capítulo desta sexta-feira (12/09) guarda para Giuliana e Matteo.
"Terra Nostra" está de volta nas tardes da Globo!
Após muito sucesso na versão original e em reprise, a novela de Benedito Ruy Barbosa volta a contar a história de imigrantes italianos no Brasil, estrelada por Ana Paula Arósio e Thiago Lacerda.
Confira o que acontece nesta sexta (12)!
Resumo Terra Nostra - Sexta-feira (12/09)
Francesco, a pedido de Janete, resolve mandar alguém procurar Matteo. Mariana conta para Juliana que Marco é um mulherengo e que a melhor maneira de se livrar dele é cedendo. Maria do Socorro estranha ao saber que a filha foi na senzala. Francesco fica furioso ao ver o filho voltando para casa completamente embriagado.
Angélica confessa para a mãe que ama Matteo, mas ela pensa ser só um estratagema para obrigar Gumercindo a deixá-la ser freira. Rosana decide que vai conquistar Matteo, manda Tiziu embora da senzala e espera. Ele se espanta ao encontrá-la na sua cama e coloca-a para fora da senzala. Rosana agride-o; Matteo beija-a. Tiziu espantado vê tudo. Em casa, Rosana diz à Angélica que Matteo beijou-a à força.
Angélica enciumada reage, mas Maria do Socorro interrompe a briga entre as duas. Matteo torce para ser mandado embora e sair pelo mundo procurando a amada. Mariana tenta confirmar a paternidade, mas Juliana nada fala.
Altino e Gumercindo combinam o casamento dos filhos, Angélica e Augusto. A jovem reage e o pai coloca-a de castigo, trancada no quarto a pão e água. Juliana implora a Marco que a leve até a fazenda onde Matteo trabalha, mas ele nega. Rosana vai até o cafezal e agarra Matteo, ele não contém a excitação e ela foge; Bartolo de longe a tudo assiste.
Augusto aceita casar com uma das filhas de Gumercindo, mas garante que vai montar casa para a italianinha Paola com quem tem um caso. Angélica decide fazer greve de fome até o pai deixá-la ir para o convento. Rosana mais uma vez espera Matteo deitada no catre, decidida a tudo.
Rosana provoca Matteo, mas ele rejeita-a. Angélica recusa-se a comer e sair do quarto, mas Padre Olavo faz com que ela mude de idéia. Augusto comunica à Paola que, apesar de amá-la, vai casar-se com outra moça para satisfazer a vontade do pai.
Antenor conta a Gumercindo que suas filhas foram vistas com Matteo e sugere que o italiano seja mandado embora. O patrão decide tirar a história a limpo. Proíbe Angélica e Rosana de conversarem com qualquer trabalhador da colônia e comunica a Matteo que vai acertar suas contas e liberá-lo. Rosana conta para Angélica que deitou-se com o italiano. Gumercindo ouve tudo e jura que fará o colono pagar pela ousadia.
Matteo vai embora feliz da vida, determinado a encontrar sua Juliana. Ameaçado por Gumercindo, Tiziu assume que viu Rosana e Matteo beijando-se; o dono da fazenda Esperança parte decidido a trazer o italiano de volta. Rosana sustenta que fez amor com Matteo na senzala.
Marco Antônio diz para Juliana saber onde Matteo está. Janete fica aliviada diante da perspectiva de ver-se livre da italiana. Matteo é levado volta para a fazenda, onde os colonos cruzaram os braços, preocupados com o destino do conterrâneo. Gumercindo exige interrogá-lo imediatamente.
Matteo implora que Rosana diga a verdade, mas ela insiste que os dois fizeram amor e declara-se apaixonada. Gumercindo deixa o rapaz sem alternativa: ou casa ou morre. Augusto e Angélica se conhecem e simpatizam um com outro. Ao saber que Gumercindo pretende casar as duas filhas no mesmo dia, Altino diz que não pretende dividir a festa de seu filho com a de um italiano.
Janete pede ao agenciador que leve Juliana ao encontro do amado, mas o marido não concorda: exige que Matteo venha buscá-la. Augusto promete a Paola que depois do casamento a levará junto para a capital da província. Anacleto flagra os dois beijando-se.
Que horas começa Terra Nostra hoje (12/09)?
A edição especial de "Terra Nostra" vai ao ar às 14h45, após o Jornal Hoje. Em seguida, vai ao ar a edição especial de "História de Amor".