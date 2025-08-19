Avenida Brasil: 10 curiosidades sobre a novela que conquistou o mundo
Uma vilã que amamos odiar e um capítulo final que parou o país! Relembre o fenômeno de audiência Avenida Brasil com dez curiosidades.
Em 2012, uma novela estreava na TV brasileira e, em pouco tempo, se transformou em um fenômeno cultural que ultrapassou as fronteiras do país.
Avenida Brasil, de João Emanuel Carneiro, foi uma obra que mudou a teledramaturgia, com personagens que se tornaram parte do imaginário popular.
Com tramas envolventes e reviravoltas inesquecíveis, a novela não apenas dominou as conversas da época, como também conquistou o mundo. Confira algumas curiosidades!
10 curiosidades sobre Avenida Brasil
1. Sucesso internacional
A novela foi exportada para mais de 140 países, tornando-se um dos produtos televisivos brasileiros mais vendidos da história. Em países como a Argentina, seu sucesso foi tão grande que a trama parou o país em 2014.
2. O Final que parou o Brasil
Exibido em 19 de outubro de 2012, o último capítulo de Avenida Brasil registrou 52 pontos de audiência na Grande São Paulo, um número raríssimo para os dias de hoje. A população, em peso, assistiu ao desfecho.
3. Local de Origem
A trama chamou a atenção ao se passar quase inteiramente no subúrbio carioca. O bairro fictício do Divino se tornou o cenário principal, uma quebra no padrão de novelas que se concentravam em bairros nobres.
4. O Poder de Carminha
A vilã interpretada magistralmente por Adriana Esteves, é considerada uma das maiores e mais complexas da história da televisão. Ela era cruel e cômica ao mesmo tempo, gerando um "ódio" no público que se misturava à paixão pelo seu talento.
5. Abertura e Trilha Sonora
A música de abertura, "Vem Dançar com Tudo", de Robson Moura e Lino Krizze, se tornou um hit e a frase "oi, oi, oi" era cantada por pessoas de todas as idades. A trilha sonora ajudou a criar a identidade vibrante da novela.
6. Lixão
Inspirado em um local real, o aterro sanitário de Gramacho, o lixão cenográfico presente na trama tinha 13 mil metros quadrados e foi construído no antigo Projac (atuais Estúdios Globo). A novela deu destaque às histórias de vida de catadores como Lucinda (Vera Holtz), mostrando uma realidade dura de forma sensível.
7. Quem Matou Max?
O assassinato do personagem Max, interpretado por Marcello Novaes, gerou uma das maiores investigações populares da história da TV. As redes sociais se encheram de teorias, e a revelação do verdadeiro assassino foi guardada a sete chaves. No fim, foi revelado que a assassina foi Carminha.
8. Reencontro dos Atores
A novela marcou o reencontro de Débora Falabella e Murilo Benício, que haviam atuado juntos em "O Clone" (2001), como pai e filha. Na trama, Tufão, personagem de Murilo, se apaixona por Nina, vivida pela atriz. Na vida real, iniciaram um relacionamento após a novela.
9. Avenida Brasil (a real)
O nome da novela faz referência à principal via expressa do Rio de Janeiro, que liga o subúrbio ao centro. O nome simboliza a jornada dos personagens entre diferentes classes sociais e realidades, que é a essência da história.
10. O bordão "Me serve, vadia!" se tornou um fenômeno
A frase dita por Nina a Carminha transcendeu a novela e virou um dos maiores memes da época. A expressão se popularizou na internet, em festas e até em campanhas de marketing, mostrando o quanto a personagem de Carminha se tornou um ícone da cultura pop brasileira.