Vale Tudo: Cena mais icônica de Maria de Fátima já está gravada; saiba tudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Momento icônico a caminho em "Vale Tudo"!

Maria de Fátima (Bella Campos) protagonizará em breve a cena em que se joga da escadaria do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, repetindo um dos momentos mais marcantes da versão original de 1988.

Vale Tudo: Fátima se joga da escada no teatro municipal

Na nova versão da trama, a personagem verá seu casamento com Afonso (Humberto Carrão) em risco após Celina (Malu Galli) descobrir o caso da golpista com César (Cauã Reymond).

Durante um evento no Theatro Municipal, pressionada por Celina e abalada por lembranças de episódios recentes, Fátima sobe as escadas acompanhada do marido. Ao chegar ao topo, tomada pelo desespero, ela se lança escada abaixo, deixando todos em estado de choque.

Há um motivo oculto para Fátima se jogar da escada: ela deseja perder o bebê que espera de seu amante, uma vez que acredita que seu marido, Afonso, é estéril, e a descoberta da gravidez indicaria uma traição de sua parte.

Assim como na primeira versão, a sequência será um divisor de águas para a história, marcando uma virada na trajetória da personagem. As informações sobre a gravação da sequência são do site Resumo de Novelas.

Quando a cena vai ao ar?

As gravações ocorreram no último domingo (3), no próprio Theatro Municipal, na Cinelândia, no centro do Rio de Janeiro, como documentou Bella Campos em seus stories.

A exibição está prevista para 16 de agosto, revela o site Resumo das Novelas.