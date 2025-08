Taís Araújo surge de lingerie vermelha em Vale Tudo e agita web: ‘Destruidora’

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Taís Araújo, a Raquel de Vale Tudo, apareceu de lingerie vermelha, em uma das cenas do capítulo desta segunda-feira (4), da trama de Manuela Dias.

Completamente apaixonada e animada com o retorno do namoro com Ivan (Renato Góes), Raquel aparece de lingerie vermelha, em estilo mulher fatal, para apimentar a relação com o amado. Na rede social X, Taís foi novamente exaltada.

‘Destruidora’

“Que mulher é Taís Araújo, né? Belíssima”, “Taís Araújo nasceu pra usar vermelho”, “Taís Araújo, a mulher mais linda do mundo”, “Destruídora”, foram alguns comentários.

No último domingo (3), a atriz recebeu uma grande homenagem pelos seus 30 anos de carreira, no Domingão com Huck. Lázaro Ramos, esposo da atriz, surgiu no palco do programa e fez uma grande homenagem para amada.

“Você é uma referência para muita gente: para as mulheres, para as mulheres negras e, sobretudo, você é motivo de imenso orgulho para nossa família. Muitos anos atrás, muito antes de você nascer existia uma mulher chamada Maria Antônia Gama, uma mulher forte, sensível, à frente do seu tempo. Ela enfrentou o mundo para abrir caminhos, caminhos que ela talvez não imaginasse, mas hoje são seus caminhos, os nossos. Essa mulher, sua avó, vejo muito dela em você: na sua coragem, na sua doçura, na sua firmeza, no seu jeito moleca, no talento imenso que inspira tanta gente, meu amor“, se declarou ele.