Quem mata Arduíno em Guerreiros do Sol? Confira desfecho do vilão

Arduíno revoltou os espectadores em "Guerreiros do Sol". Saiba como o vilão paga por seus pecados e crueldade no desfecho da trama.

"Guerreiros do Sol" teve fim no Globoplay!

A novela ambientada no mundo do cangaço teve seus últimos episódios disponibilizados no streaming nesta quarta (6), sob grande expectativa do público.

Após a morte do protagonista Josué (Thomás Aquino), a curiosidade dos espectadores sobre o desfecho da novela foi aguçada, especialmente em relação ao embate final entre Rosa (Isadora Cruz), e Ardúino (Irandhir Santos), que assassinou o irmão de forma cruel.

Quem mata Arduíno em Guerreiros do Sol?

Nos episódios finais da novela, Rosa, agora líder de um bando de cangaceiras, enfrenta Arduíno em uma luta arrebatadora à beira de um penhasco.

Ela consegue recuperar Maria, sua filha com o falecido Josué, das mãos do vilão e recomeça a vida em paz.

No fim da trama, Rosa não mata Arduíno, e ele termina completamente enlouquecido.

Resumo de Guerreiros do Sol - Últimos capítulos

Capítulo 40



Enedina é acolhida por Rosa no bando. Petúnia encontra Aniete. Arduíno convence Francisca a seduzir Padre Bida.

Capítulo 41



Na tentativa de resgatar Maria, o bando de Rosa troca tiros com policiais na fazenda de Arduíno. Arduíno tortura o cangaceiro Fabiano para que ele entregue o paradeiro de Rosa.

Capítulo 42



Pente Fino declara apoio ao Promotor doutor Marinho na apuração das acusações de corrupção contra Arduíno. Rosa e Vicente dançam forró na Birosca de Ivonete.

Capítulo 43



Rosa e o bando de mulheres se encontra com Pente Fino e pede a ele ajuda para resgatar a filha dela, Maria.

Capítulo 44

Desconfiado, Arduíno decide voltar para a fazenda onde está o bando de Rosa.

Capítulo 45

Rosa e Arduíno brigam por Maria, em um confronto de vida e morte. Em Santa Cruz, Jânia disputa as eleições à prefeitura.