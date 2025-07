Josué morre em Guerreiros do Sol? Protagonista tem desfecho chocante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos últimos capítulos de "Guerreiros do Sol", um conflito sangrento entre os irmãos Josué e Arduíno termina em tragédia; saiba tudo.

Clique aqui e escute a matéria

"Guerreiros do Sol" tem chocado os espectadores com suas reviravoltas!

A novela do Globoplay ambientada no mundo do cangaço nordestino trouxe um desfecho intenso para o protagonista Josué (Thomás Aquino) em episódios recentes!

Josué morreu em Guerreiros do Sol?

A tragédia se abate sobre o bando de Josué (Thomás Aquino) após uma emboscada liderada por Arduíno (Irandhir Santos) e policiais.

Em um ataque inesperado, o grupo de cangaceiros é dizimado, e Josué acaba perdendo a vida em confronto direto com seu próprio irmão.

Após o desfecho sangrento, Arduíno toma uma atitude drástica: sequestra a filha de Josué com Rosa (Isadora Cruz), simula um enterro e decide criá-la ao lado de Soraia (Carla Salle), como se fosse sua.

Desolada e sem alternativas, Rosa abandona tudo e segue para o Piauí, disposta a recomeçar com outra identidade.

"A morte de Josué é importante porque torna a história grandiosa em outro aspecto. As pessoas começam a dialogar sobre outras coisas e dá um impulso maior ainda na vida de Rosa. Ela se torna mais grandiosa, uma grande cangaceira", disse Thomás Aquino sobre a morte de seu personagem, segundo o Gshow.

Quando saem os próximos capítulos de Guerreiros do Sol?

Os capítulos de "Guerreiros do Sol" são divulgados de cinco e cinco, todas as quartas-feiras. Essas são as datas previstas para divulgação dos últimos episódios da trama:

Capítulos 36 a 40: 30 de julho