Não é Raquel! Saiba quem vai vender morango do amor em Vale Tudo

"Vale Tudo" deve mostrar o doce que virou febre em todo o Brasil! Saiba tudo sobre a trama do morango do amor na novela das nove da Globo.

Morango do amor em "Vale Tudo"!

Nos últimos dias, muito se ventilou sobre a inclusão do morango do amor, sobremesa que viralizou na web, na trama da novela.

A autora Manuela Dias chegou a comentar a criatividade dos internautas. "Vocês estão doidos para eu botar morango do amor na novela, né?", publicou em seus stories.

Apesar dos boatos de que Raquel venderia o doce, é outro personagem que deve prepará-lo!.

Vale Tudo: Vasco ganha dinheiro com morango do amor

Nos próximos capítulos de Vale Tudo, uma ideia despretensiosa transforma a vida de Vasco (Thiago Martins) e ela tem tudo a ver com o morango do amor.

Ao ouvir uma dica certeira de Consuêlo (Belize Pombal), ele reinventa o tradicional morango do amor e lança uma versão mais macia e criativa da sobremesa.

O doce vira sucesso instantâneo no bar, conquista os clientes e rapidamente se espalha pelas redes sociais, gerando uma renda inesperada para a família.

Com o dinheiro em caixa, Vasco decide investir no futuro do filho, e o matricula em um curso de inglês, para alegria da ex-mulher.

As informações são do colunista André Romano, do Observatório da TV.

Morango do amor ajuda a reconciliar Vasco e Lucimar

Em clima de romance, a receita do morango do amor também aproxima Vasco e Lucimar (Ingrid Gaigher).

Sozinhos no bar, após o estabelecimento fechar, os dois vivem um momento quente embalado pelo doce que virou símbolo de afeto, desejo e recomeço.

Antes de momentos íntimos para lá de quentes, Vasco surpreende a ex-mulher com uma bandeja surpresa da sobremesa.