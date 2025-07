Vale Tudo: Filho de Odete Roitman se casa e fortuna da vilã corre risco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nova reviravolta em "Vale Tudo"!

Maria de Fátima (Bella Campos) não será a única que quer uma fatia da fortuna de Odete Roitman (Deborah Secco).

Uma armação envolvendo o filho "secreto" da dona da TCA, Leonardo (Guilherme Magon), põe mais uma pessoa no páreo pela herança.

Vale Tudo: Neta de Nice se casa com Leonardo

De olho no patrimônio dos Roitman, Ana Clara (Samantha Jones), neta de Nice (Teca Pereira), cuidadora de Leonardo, se aproveita do estado vulnerável do filho de Odete, para se infiltrar em sua rotina com segundas intenções, revela o site Resumo das Novelas.

Ana percebe que o herdeiro de Odete (Débora Bloch) tem a consciência comprometida e arma um casamento discreto.

Com a ajuda de uma funcionária do cartório, ela conduz a cerimônia e registra o matrimônio usando a digital do rapaz, sem que ele tenha plena noção do que está assinando.

Ao final, celebra o feito como se fosse um conto de fadas, mas seu real objetivo é garantir um lugar na disputa pela herança. Agora oficialmente casada, Ana Clara entra com força no jogo de poder da trama.

Agora, as apostas estão lançadas sobre qual será o futuro dessa trama, que não existiu na versão original.