Êta Mundo Melhor: Estela descobre segredo sobre Celso e termina com ele

O namoro de Estela (Larissa Manoela) e Celso (Rainer Cadete) em "Êta Mundo Melhor!" mal começou e já está prestes a acabar.

A enfermeira ficará decepcionada após descobrir um segredo comprometedor sobre Celso e terminará o namoro.

Além disso, ela também pedirá que ele nunca mais a procure.

O que vai acontecer em Eta Mundo Melhor?

Lauro (Marcelo Argenta) chegará ao hospital para o plantão e comentará sobre a noite agitada que teve, incluindo a inusitada presença de um "burro" no dancing.

Ele mencionará que o animal pertencia a um amigo do rapaz que visita Estela, citando Candinho (Sergio Guizé).

"Celso? Ele estava no dancing?", questionará a mocinha, abalada ao perceber que seu namorado poderia estar na farra em segredo.

No dia seguinte, Celso aparecerá no hospital com flores, mas Estela as recusará.

"Peço que não me procure mais, Celso. Nunca mais!", dirá ela. Surpreso, ele perguntará o que está acontecendo. Estela responderá: "Vocês, homens, são todos iguais!".

Celso tentará se justificar, afirmando suas boas intenções, mas Estela não acreditará e preferirá se afastar.