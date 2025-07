Resumo da semana Êta Mundo Melhor: Saiba tudo que acontece (21 a 26/07)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Êta Mundo Melhor!" segue para mais uma semana com as aventuras de Candinho, Policarpo e dos demais personagens; saiba tudo sobre o que vem aí.

"Êta Mundo Melhor!" vem aí para mais uma semana

Nos próximos capítulos, a nova novela das seis traz novas aventuras para Candinho (Sérgio Guizé) e seu filho Samir (David Malizia). Confira o que está por vir!

Êta Mundo Melhor: Confira resumo da semana (21 a 26/07)

Segunda-feira - 21 de julho

Zenaide revela a Zulma que Ernesto está de volta. Celso confessa a Asdrúbal e Candinho que está apaixonado por Estela. Candinho confirma para Asdrúbal seu interesse por Dita. Quincas beija Sônia, e Dita flagra os dois.

Zé dos Porcos diz a Maria Divina que não pretende se casar com ela. Lauro fica constrangido diante de Tobias ao sair com Olímpia. Tamires vê Celso no dancing e alerta Ernesto. Candinho visita Dita, e Manoela confronta os dois.

Terça-feira - 22 de julho

Candinho afirma que não desistirá de Dita. Lauro nota Celso na companhia de Tamires. Olga se recusa a prejudicar Candinho, e Araújo se preocupa. Tamires sonda Asdrúbal sobre Candinho. Celso alerta Asdrúbal e Candinho sobre Tamires. Samir sonha em encontrar seu pai.

Cunegundes e sua família tentam vender o sítio. Candinho comemora o sucesso de Dita na rádio. Lauro confirma a Estela que Celso estava no dancing. Tales demite Dita da rádio por não ter boas maneiras. Asdrúbal decide dar aulas para Dita. Candinho encontra Samir, e Zulma deduz que ele é o pai do menino.

Quarta-feira - 23 de julho

Zulma tenta convencer Samir de que Candinho é um homem mau. Candinho garante que ajudará Dita a retomar seu emprego na rádio. Samir diz a Felícia que gostaria de ter um pai como Candinho. Estela recebe um telegrama misterioso, e Lauro avisa a Celso.

Zulma castiga Samir, que pede ajuda a Felícia para ir até Candinho. Simbá revela a Zulma que Samir fugiu. Asdrúbal critica Candinho por beijar Dita. Samir chega à mansão de Candinho.

Quinta-feira - 24 de julho

Quitéria prepara o jantar para Samir. Picolé sugere que Samir more na mansão de Candinho. Dita revela a Manoela que foi demitida da rádio. Celso confessa a Araújo sua paixão por Estela. Zulma finge apego a Samir, e Candinho acredita na golpista.

Zulma confronta Samir. Asdrúbal pede para conversar com Manoela. Celso e Zulma planejam afastar Candinho de Samir, e o menino ouve.

Sexta-feira - 25 de julho

Samir afirma que deseja morar com Candinho. Manoela explica por que não deixará Dita namorar Candinho. Celso orienta Zulma a encontrar uma família para Samir. Estela é hostil com Celso, que garante que não desistirá de seu amor.

Anabela é internada, e Celso apoia Estela. Ernesto sugere que Zulma se aproxime de Candinho. Medeia decide impedir que Cunegundes e Quinzinho apliquem um golpe em Candinho. Dita confessa a Margarida que está apaixonada por Candinho. Zulma diz a Celso que conseguirá seduzir Candinho.

Sábado - 26 de julho

Celso alerta Zulma sobre seu relacionamento com Candinho. Anabela pergunta sobre Celso para Estela. Tales rejeita Dita novamente, e Candinho se incomoda. Asdrúbal pede uma nova chance de aproximação a Margarida.

Medeia afasta Zé dos Porcos e Maria Divina do trabalho no sítio, e Cunegundes se irrita. Estela pede ajuda a Celso para cuidar de Anabela. Candinho diz a Picolé que gosta de Samir como se fosse seu filho. Zulma visita Candinho, que a acusa de querer lhe aplicar um golpe.