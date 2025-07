Eta Mundo Melhor: Quem é o homem que segue Estela? Mistério será revelado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Nos próximos capítulos, Estela entrará em pânico ao ser seguida por um homem de terno branco. As cenas devem ir ao ar nesta segunda-feira (21)

Clique aqui e escute a matéria

Estela (Larissa Manoela) ficará em pânico após ser seguida por um homem de terno branco nos próximos capítulos da novela ‘Êta Mundo Melhor!’.

O homem terá uma ligação com o passado da jovem e revelará que o homem que traumatizou Estela é Ernesto (Eriberto Leão).

No capítulo, Estela perderá o último ônibus e precisará voltar para casa a pé, à noite. Ela caminhará tensa e ficará preocupada ao notar a presença de um homem de terno branco na rua.

Ela tentará andar mais rápido, mas o salto do sapato que estava usando ficará preso em um buraco e ela cairá.

O homem vai tentar ajudá-la. "Por favor, não faça nada comigo!", dirá a jovem.

"Só quero ajudá-la a levantar", dirá o homem. Ela verá o rosto dela e perceberá que não era Ernesto.

"Perdoe-me, eu o confundi com outra pessoa", dirá a enfermeira.

A trama continuará com o mistério do que Ernesto fez a Estela no passado. Contudo, ficará claro ao público que ele é o homem que a enganou e se aproveitou dela.

As cenas devem ir ao ar a partir desta segunda-feira (21).