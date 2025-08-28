fechar
TV | Notícia

Qual filme da Sessão da Tarde hoje 28/08? Longa emocionante é estrelado por Cole Sprouse e Haley Lu Richardson

Longa de 2019 conta uma história de amor emocionante. Faixa de filmes nas tardes da Globo começa às 15h25. Confira a sinopse completa e veja trailer

Por Marilia Pessoa Publicado em 28/08/2025 às 14:12 | Atualizado em 28/08/2025 às 15:12
Filme A Cinco Passos de Você
Filme A Cinco Passos de Você - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O filme que vai passar na Sessão da Tarde desta quinta-feira (28) é “A Cinco Passos de Você”, de 2019.

O longa é estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, com uma história de amor emocionante. Ele começa a ser exibido pela TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Veja o trailer:

Em A Cinco Passos de Você, conhecemos Stella Grant, uma adolescente de 16 anos com fibrose cística que passa a maior parte do tempo no hospital. Sua vida muda ao conhecer Will Newman, um garoto com a mesma doença.

A atração entre eles é instantânea, mas as regras do hospital os obrigam a manter uma distância de 1,5 metro um do outro para evitar a troca de bactérias.

Enquanto Stella, acostumada a seguir as regras, começa a cogitar quebrá-las para se aproximar de Will, ele, por outro lado, se rebela contra o tratamento rigoroso imposto pela doença.

Juntos, eles precisam enfrentar a difícil escolha entre lutar por sua saúde ou viver o amor que os une, mesmo que isso signifique se arriscar.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Filmes

Tela de Sucessos – Saiba qual filme o SBT exibe nesta sexta-feira
Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira
Filmes

Sessão da Tarde – Saiba qual filme a Globo exibe nesta sexta-feira

Compartilhe

Tags