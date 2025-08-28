Qual filme da Sessão da Tarde hoje 28/08? Longa emocionante é estrelado por Cole Sprouse e Haley Lu Richardson
Longa de 2019 conta uma história de amor emocionante. Faixa de filmes nas tardes da Globo começa às 15h25. Confira a sinopse completa e veja trailer
Clique aqui e escute a matéria
O filme que vai passar na Sessão da Tarde desta quinta-feira (28) é “A Cinco Passos de Você”, de 2019.
O longa é estrelado por Haley Lu Richardson e Cole Sprouse, com uma história de amor emocionante. Ele começa a ser exibido pela TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.
Veja o trailer:
Em A Cinco Passos de Você, conhecemos Stella Grant, uma adolescente de 16 anos com fibrose cística que passa a maior parte do tempo no hospital. Sua vida muda ao conhecer Will Newman, um garoto com a mesma doença.
A atração entre eles é instantânea, mas as regras do hospital os obrigam a manter uma distância de 1,5 metro um do outro para evitar a troca de bactérias.
Enquanto Stella, acostumada a seguir as regras, começa a cogitar quebrá-las para se aproximar de Will, ele, por outro lado, se rebela contra o tratamento rigoroso imposto pela doença.
Juntos, eles precisam enfrentar a difícil escolha entre lutar por sua saúde ou viver o amor que os une, mesmo que isso signifique se arriscar.