8 filmes e séries imperdíveis chegam na Netflix nesta semana (25/08 a 29/08)

Com filmes e séries para todos os gostos, o público poderá aproveitar lançamentos que incluem desde romances fofos até épicos de grande produção

Clique aqui e escute a matéria

Várias novidades interessantes estão chegando no catálogo da plataforma de streaming Netflix nesta semana.

Com filmes, séries e documentários para todos os gostos, o público poderá aproveitar lançamentos que incluem romances fofos, dramas sul-coreanos, suspenses, épicos de grande produção e muito mais.

Veja os destaques a seguir:

Lançamentos da Netflix de 25 a 31 de agosto

Katrina: Depois da Tempestade (27 de agosto)

Minissérie

Vinte anos depois do furacão Katrina, sobreviventes refletem sobre a tragédia que mudou suas vidas para sempre e as desigualdades sistêmicas que ela revelou.

Minha Vida com a Família Walter – 2ª temporada (28 de agosto)

Série

Após uma tragédia familiar, a vida de Jackie Howard, uma garota de Nova York, vira de cabeça para baixo.

Ela se muda para uma pequena cidade no Colorado para viver com sua tutora e se depara com uma nova realidade: uma casa cheia de dez irmãos adotivos, uma nova escola e o luto a ser superado.

Em meio ao caos, ela precisa lidar com um dilema inesperado, pois começa a desenvolver sentimentos por dois dos irmãos, o imprevisível Cole e o confiável Alex.

O Clube do Crime das Quintas-Feiras (28 de agosto)

Filme

Um grupo de detetives da terceira idade que adora solucionar casos antigos por diversão se envolve em um mistério de assassinato nesta comédia policial.

Amor Enrolado (29 de agosto)

Filme

Uma adolescente apaixonada planeja conquistar o menino mais gato da escola alisando o cabelo, até que a chegada de uma pessoa nova muda tudo.

O Homem do Norte (29 de agosto)

Filme

Com base na lenda viking de Amleth e na obra de Shakespeare, "Hamlet". No ano de 914, o príncipe Amleth (Alexander Skarsgård) assiste ao assassinato de seu pai, o rei Horvendill (Ethan Hawke), pelas mãos do próprio tio, que sequestra sua mãe logo em seguida.

O jovem príncipe consegue fugir, jurando que um dia voltaria para vingar o pai e matar o tio.

Vinte anos depois, Amleth se tornou um guerreiro viking que saqueia aldeias. Ao encontrar uma vidente, ele é lembrado de sua promessa e embarca em uma odisseia para resgatar sua mãe, matar o tio e vingar seu pai, cumprindo seu destino.

A Mulher Rei (29 de agosto)

Filme

A Mulher Rei acompanha Nanisca (Viola Davis), a comandante do exército de Daomé, um dos reinos mais poderosos da África entre os séculos XVII e XIX. O exército, conhecido como Agojie, era composto apenas por mulheres que lutavam para proteger seu povo dos colonizadores, de tribos rivais e da escravidão.

A criação do grupo se deu porque a população masculina do reino sofria muitas perdas em guerras. Para se defender, Daomé era forçado a fornecer anualmente escravos masculinos a impérios vizinhos, como o Oyo, que os trocava por mercadorias no comércio escravagista.

Isso levou ao alistamento de mulheres para o combate, formando a lendária Agojie.

Número Desconhecido: Catfishing na Escola (29 de agosto)

Documentário

"Número Desconhecido: Catfishing na Escola" documenta a história de um casal de adolescentes assediado por mensagens anônimas e vulgares.

A polícia investiga o caso por meses, mas quando a investigação avança, um segredo chocante é descoberto, fazendo com que as autoridades repensem tudo sobre o caso.

Duas Covas (29 de agosto)

Série

Duas jovens desaparecem misteriosamente na cidade de Frigiliana, na Espanha. Dois anos depois, a avó de uma delas (Kiti Mánver) e o pai da outra (Álvaro Morte) se unem para iniciar uma investigação por conta própria.

Em busca de respostas, a dupla se aprofunda no mistério, e a sede de vingança começa a tomar conta de suas vidas.