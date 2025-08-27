O Enfermeiro da Noite: A Verdade Oculta por Trás do Filme da Netflix
Lançado em 2022, O Enfermeiro da Noite é um thriller dramático da Netflix que traz à tona uma das histórias mais perturbadoras da medicina moderna. Inspirado em fatos reais, o longa retrata os crimes cometidos por Charles Cullen, enfermeiro considerado um dos maiores serial killers da história dos Estados Unidos. Dirigido por Tobias Lindholm, o filme é estrelado por Eddie Redmayne e Jessica Chastain, que entregam atuações intensas e emocionantes.
A trama acompanha a rotina de Amy Loughren (Chastain), uma enfermeira dedicada que trabalha em turnos exaustivos para sustentar as filhas enquanto lida com problemas de saúde. Ela desenvolve uma amizade com o novo colega de trabalho, Charles Cullen (Redmayne), sem imaginar que ele esconde um passado repleto de mortes misteriosas em diferentes hospitais. O roteiro explora a tensão crescente conforme Amy percebe que seu companheiro pode estar por trás de uma série de assassinatos silenciosos.
Entre os pontos mais impactantes do filme está a crítica à negligência institucional. Durante anos, Cullen foi transferido de hospital em hospital, mesmo após suspeitas e evidências de conduta criminosa. Esse silêncio das instituições de saúde, movido pelo medo de processos judiciais e de danos à reputação, permitiu que os crimes se acumulassem. O longa destaca o papel fundamental de Amy, que, mesmo enfrentando riscos pessoais, colaborou com a polícia para reunir provas e garantir a prisão do colega.
A recepção da crítica foi marcada por elogios às interpretações principais e à atmosfera sombria construída pela direção. O filme evita o sensacionalismo, apostando em uma narrativa contida e psicológica, que gera desconforto no espectador pela proximidade com a realidade. O Enfermeiro da Noite também abre espaço para reflexões sobre ética profissional e a responsabilidade das instituições médicas em proteger vidas.
Ao abordar a coragem de uma enfermeira diante de um sistema falho e de um assassino em série, a produção não apenas reconstrói um caso chocante, mas também questiona como vidas poderiam ter sido salvas se a verdade tivesse vindo à tona mais cedo. Disponível na Netflix, o longa é um alerta poderoso sobre a importância da transparência e do dever de cuidado na área da saúde.
