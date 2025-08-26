Netflix cancela O Píer após apenas uma temporada, apesar de bom desempenho de audiência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Netflix decidiu encerrar a série O Píer (The Waterfront), criada por Kevin Williamson (Dawson’s Creek), após a exibição de apenas uma temporada. A decisão surpreendeu fãs e elenco, já que a produção teve desempenho acima da média, permanecendo cinco semanas no Top 10 global de séries em língua inglesa e liderando o ranking em sua estreia, com 11,6 milhões de visualizações.

A trama acompanhava a família Harlan Buckley, da Carolina do Norte, cuja luta para manter seu império pesqueiro os leva a situações cada vez mais perigosas.

O elenco contava com Holt McCallany como o patriarca Harlan, Melissa Benoist como Bree, Jake Weary como Cane, Maria Bello como Belle e outros nomes como Rafael L. Silva, Humberly González e Danielle Campbell.

Apesar da audiência consistente, o cancelamento reflete desafios de produções externas à Netflix, como O Píer, da Universal Television, que teve dificuldades para garantir renovação rápida, mesmo superando outras séries canceladas e algumas já renovadas pela plataforma. Todos os oito episódios foram lançados em 19 de junho.

