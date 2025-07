Cartas do tarô apontam recomeço emocional para 4 signos em agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As energias de agosto prometem transformação profunda em áreas ligadas ao coração. Leitura recente das cartas do tarô indica que quatro signos, em especial, estarão diante de um recomeço emocional — o que pode significar a chegada de novos sentimentos, a libertação de vínculos desgastados ou a reconstrução de relações que pareciam perdidas.

No arcano do mês, cartas como "A Estrela", "O Julgamento" e "A Imperatriz" surgem com frequência, apontando para cura, decisões conscientes e retomada da autoconfiança. Esse recomeço, no entanto, não é apenas sobre encontrar um novo amor ou reviver um antigo. Ele envolve mudanças internas, rupturas com antigos padrões emocionais e disposição para viver novas histórias com mais maturidade.

Para os quatro signos que aparecem com destaque nessa leitura, o tarô sugere que o mês será essencial para transformar a forma como eles se relacionam consigo mesmos e com os outros. As cartas não prometem facilidades, mas apontam caminhos — e, para quem estiver atento, será possível iniciar um ciclo mais leve, afetivo e verdadeiro.

Veja a seguir quais são os quatro signos e como cada um será impactado por essa onda de recomeço emocional em agosto.

Recomeço emocional para 4 signos

Imagem ilustrativa de Tarô - iStock

Touro

A carta “O Julgamento” abre o jogo para Touro e sinaliza um chamado para renascer emocionalmente. O tarô indica que chegou a hora de deixar para trás o que já foi doloroso ou desgastante — inclusive padrões de comportamento que impedem o signo de avançar nos relacionamentos.

Agosto será favorável para perdoar, se perdoar e permitir que uma nova fase afetiva comece com mais autenticidade. Reconciliações também podem surgir, mas a recomendação é que sejam baseadas em crescimento mútuo, não em repetição.

Libra

O arcano “A Estrela” brilha sobre o caminho de Libra, trazendo esperança e cura. Essa carta reforça a capacidade do signo de buscar equilíbrio mesmo após momentos difíceis. Para os librianos, agosto oferece a chance de reencontrar o centro emocional e, com isso, abrir espaço para vínculos mais saudáveis.

Um novo relacionamento pode começar de forma discreta, mas promissora, ou um laço antigo pode ganhar contornos mais maduros. O foco será o autocuidado e a escuta emocional.

Escorpião

Recebe a carta “A Imperatriz”, símbolo de fertilidade emocional, intuição e abertura para o amor. O tarô aponta que o signo entrará em um momento fértil para conexões afetivas — e isso inclui relações familiares, amorosas e até amizades que estavam estremecidas.

Agosto pode marcar o início de uma nova história com mais sensibilidade e entrega. A dica das cartas é que escorpianos confiem mais em sua intuição e permitam que o afeto se manifeste sem reservas ou autossabotagem.

Peixes

Com “O Louco” no jogo, Peixes é incentivado a se desprender de expectativas rígidas e iniciar um novo ciclo emocional com leveza. As cartas indicam que agosto será um mês para viver o presente e se libertar do peso de experiências passadas.

O tarô sugere que uma atitude mais espontânea pode abrir portas para relações inesperadas, mas significativas. O importante será se permitir — mesmo sem saber exatamente onde isso vai dar.

