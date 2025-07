Crescimento pessoal na virada de julho para agosto na vida de 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

A virada entre julho e agosto não representa apenas uma troca de datas no calendário, mas também uma mudança significativa na vibração astrológica que afeta diretamente o campo do desenvolvimento pessoal. Neste período, três signos do zodíaco são particularmente impactados por aspectos que favorecem autoconhecimento, reavaliação de prioridades e amadurecimento emocional.

Com o Sol em Leão, a energia da identidade e da expressão individual se intensifica, convidando os nativos a olharem para si com mais coragem e intenção. Além disso, Mercúrio em movimento estratégico favorece insights profundos, enquanto a aproximação da Lua Nova impulsiona recomeços — internos e práticos. Para alguns signos, isso se traduz em um desejo repentino de romper com padrões antigos.

Para outros, a mudança vem como resultado de experiências acumuladas nas últimas semanas que agora se tornam aprendizado concreto. O crescimento pessoal aqui não é súbito, mas consequência de pequenas escolhas que se alinham a um novo momento interno. O mês de agosto se apresenta como solo fértil para essas transformações.

Leia Também Sorte grande e dinheiro no bolso de 4 signos a partir de 1º de agosto

Fim de ciclos e novas bases emocionais

Câncer

Depois de passar por semanas de revisão emocional, Câncer inicia agosto com a sensação de que virou uma chave importante. O signo se afasta de padrões antigos de apego e começa a se abrir para relações mais maduras, inclusive consigo mesmo. A energia da virada traz clareza sobre o que precisa ser deixado para trás, favorecendo decisões que fortalecem a autoestima e a autonomia. É um bom momento para se reconectar com objetivos pessoais deixados de lado.

Libra

Libra entra em um momento de maior centramento. Após um período de dúvidas e necessidade de agradar a todos, o signo começa a entender melhor seus próprios limites. A virada de mês marca um ponto de virada na forma como o libriano lida com escolhas — com menos indecisão e mais responsabilidade afetiva. Esse amadurecimento permite que o signo se posicione com mais firmeza diante das situações, fortalecendo seus vínculos e também sua relação com o próprio desejo.

Mais foco, planejamento e clareza de metas

Imagem de signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Capricórnio

A nova fase favorece Capricórnio com foco renovado. O signo percebe que, para alcançar crescimento real, precisa equilibrar planejamento e flexibilidade. Agosto começa com mais clareza sobre onde se quer chegar — e quais hábitos ou crenças precisam ser ajustados para isso. A maturidade emocional se reflete em decisões mais alinhadas com o que o capricorniano valoriza hoje, e não mais com antigos parâmetros de sucesso. A estrutura interna se fortalece.

Números de sorte para cada signo na loteria