Sorte grande e dinheiro no bolso de 4 signos a partir de 1º de agosto

Agosto começa com alinhamentos astrológicos que ativam a casa do dinheiro, das oportunidades e da expansão em quatro signos do zodíaco. Esses nativos podem sentir que, após um período de estagnação ou esforço contínuo sem grandes resultados, as portas começam a se abrir com mais facilidade.

O trânsito de Vênus, planeta ligado aos valores e à prosperidade, unido à ação de Júpiter, tende a trazer dinamismo financeiro, acordos vantajosos e até golpes de sorte — que podem surgir em forma de projetos novos, quitação de dívidas ou entradas de recursos não planejadas. A sorte, neste caso, não vem apenas como acaso, mas como consequência de posicionamentos favoráveis no mapa de cada signo envolvido.

A energia do mês também é marcada pela temporada leonina, que movimenta o desejo de visibilidade, reconhecimento e autovalorização. Isso influencia diretamente nas decisões práticas de cada signo beneficiado: pedir aumento, aceitar uma proposta melhor, ousar mais nos investimentos ou mesmo recuperar o fôlego após uma fase instável.

Os nativos contemplados tendem a reunir coragem para dar passos mais assertivos em relação ao que desejam conquistar. A sorte, portanto, encontra quem está em movimento e atento às boas possibilidades.

Expansão, oportunidades e dinheiro que gira com mais fluidez

Virgo zodiac sign. Abstract night sky background. Virgo icon on blue space background. Zodiac circle on a dark blue background of the space. astrological forecast - Reprodução/ iStock

Touro

A partir do dia 1º, Touro entra em um período de expansão financeira graças à ativação de Júpiter, que transita por áreas ligadas ao ganho material. Propostas que estavam paradas podem andar, além de novas fontes de renda começarem a surgir. É um momento propício para vendas, negociações e até pequenos investimentos que tendem a se mostrar rentáveis rapidamente. O signo também está com mais confiança para defender seu valor — e isso se reflete em retorno.

Leão

Com o Sol em seu próprio signo, Leão ganha impulso para se destacar e chamar atenção por suas habilidades. Além da valorização pessoal, esse período pode trazer retorno financeiro por meio de reconhecimento profissional ou bonificações. Há também chance de entrada de dinheiro inesperado — seja por sorte ou por uma decisão tomada anteriormente que começa a render frutos agora.

Retorno por esforços passados e alívio nas finanças

Imagem ilustrativa de signos - Andrew Ostrovsky/Istock

Escorpião

A movimentação planetária favorece Escorpião com um ciclo de resgate financeiro. Dívidas podem ser quitadas, acordos antigos revistos e até valores que pareciam perdidos podem retornar. Além disso, há espaço para parcerias vantajosas, principalmente se envolverem pessoas de confiança. O mês também convida o signo a reavaliar como vem lidando com dinheiro — e essa mudança de postura tende a ser recompensada.

Aquário

Agosto tende a ser mais leve para Aquário no campo financeiro. Com maior clareza sobre o que vale a pena manter ou cortar, o signo pode ver sobrar mais do que o esperado no final do mês. Novos projetos também ganham espaço, especialmente os que envolvem criatividade, inovação ou ambientes digitais. O céu favorece boas ideias que se transformam em retorno concreto.

