Lua Nova em Libra traz harmonia e equilíbrio no relacionamento de 3 signos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Com a chegada da Lua Nova em Libra, o céu astrológico marca um período favorável para os relacionamentos. Esse ciclo lunar traz a energia do recomeço alinhada ao signo da diplomacia, da parceria e do senso de justiça. Libra, regido por Vênus, é símbolo do equilíbrio entre o eu e o outro — e, quando combinado à renovação da Lua Nova, cria um campo fértil para diálogos mais conscientes, reconciliações possíveis e novos compromissos emocionais.

A fase convida todos os signos a refletirem sobre a forma como se relacionam, mas três deles, em especial, sentem esse impacto de maneira mais direta. Essa movimentação pode ser sentida como um alívio em laços que estavam tensos, uma nova disposição para ouvir, ou ainda como o surgimento de oportunidades para cultivar algo mais estável e justo.

A busca por equilíbrio nas relações não implica em ausência de conflito, mas em disposição para encontrar soluções que respeitem os dois lados. Nessa fase, a sensibilidade se alinha à razão, permitindo que a convivência se fortaleça com base em escolhas mais conscientes. Para alguns signos, isso significa um reencontro com a harmonia. Para outros, a chance de começar uma nova história com mais clareza emocional.

Reconexão e clareza sobre o que realmente importa

Imagem de signos do zodíaco. - Reprodução/iStock

Gêmeos

A Lua Nova em Libra favorece os geminianos com mais clareza sobre os próprios sentimentos e sobre o que esperam de uma relação. O signo, que muitas vezes se dispersa diante de opções ou evita conversas mais profundas, agora sente mais abertura para o diálogo honesto.

É um bom momento para esclarecer mal-entendidos, retomar o contato com alguém especial ou tomar decisões que tragam mais equilíbrio à vida afetiva. O que antes era dúvida pode agora se tornar escolha.

Aquário

Para Aquário, essa Lua Nova ajuda a suavizar posturas rígidas e convida à escuta ativa. O signo tende a se distanciar quando confrontado com emoções intensas, mas o novo ciclo permite que se aproxime sem medo de perder autonomia.

A energia libriana facilita a construção de vínculos com mais liberdade e respeito mútuo. Relações antigas podem ser revisitadas com outra perspectiva, enquanto novos laços nascem já sob o signo da parceria equilibrada.

Virgem

Com a Lua Nova em Libra, Virgem encontra um momento de maior equilíbrio entre razão e afeto. O signo, que costuma ser mais crítico nas relações, passa a enxergar as nuances do outro com mais empatia.

Esse novo olhar favorece tanto a manutenção de relacionamentos já existentes quanto a abertura para algo novo. As decisões afetivas agora são pautadas em escolhas calmas, que visam o bem-estar conjunto e não apenas a lógica. A fase também inspira mais generosidade nas trocas.

Números de sorte para cada signo na loteria