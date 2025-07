Esses 3 signos vão virar o jogo no amor até o fim de agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O céu do fim de julho e das primeiras semanas de agosto traz movimentações importantes no campo afetivo. Com o Sol em Leão, a energia da confiança e da expressão pessoal se intensifica, favorecendo quem decide se posicionar com mais clareza diante de seus desejos e emoções.

Para alguns signos, esse período marca uma virada no amor: seja por reencontros, encerramentos necessários ou início de algo novo, o universo aponta caminhos que exigem coragem, atitude e presença. Em paralelo, a aproximação de Vênus com Júpiter em agosto promete ampliar as chances de boas conexões e reencontros significativos.

Essa virada de jogo amorosa não vem à toa: envolve também amadurecimento emocional e disposição para lidar com os próprios padrões. A chave está em quebrar ciclos repetitivos e se abrir para novas possibilidades.

Para três signos em especial, a segunda quinzena de agosto será decisiva — com chances de resolver pendências antigas, atrair alguém inesperado ou enxergar com mais clareza o que antes parecia confuso. Veja quais são e por que esse momento pode marcar o início de um novo capítulo afetivo.

Signos que vão virar o jogo no amor

Áries

A energia leonina favorece os arianos, especialmente quando o assunto é atitude. Até o fim de agosto, o signo recebe estímulos para deixar de lado jogos emocionais e agir com mais sinceridade.

Se havia dúvidas sobre alguém do passado ou receio de abrir o coração para uma nova pessoa, esse ciclo impulsiona a iniciativa e a clareza. A entrada de Marte em Gêmeos também favorece os encontros inesperados e o charme natural de Áries fica mais em evidência.

Câncer

Depois de um ciclo de introspecção, Câncer começa a colher frutos emocionais. A influência de Júpiter favorece a expansão de vínculos, e até o fim de agosto, os cancerianos terão mais clareza sobre o que desejam afetivamente.

Há chance de reencontro com alguém que ficou mal resolvido ou de iniciar uma relação com base mais sólida. O importante é ouvir a intuição — ela será uma aliada forte nas decisões que envolvem o coração.

Aquário

O signo que costuma prezar pela liberdade pode se surpreender com a vontade de construir laços mais afetivos neste período. Com o Sol em oposição ao seu signo e Vênus ativando áreas ligadas ao amor, Aquário tende a viver momentos intensos.

Pode haver retorno de alguém que antes parecia distante ou um novo romance que começa com uma conversa inesperada. A dica para aquarianos é permitir que os sentimentos fluam, sem tentar racionalizar tudo.

