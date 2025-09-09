Simpatia da Lua Cheia: Atraia muito romance para seu signo!
Com apenas um ritual simples e poderoso, você consegue atrair muita paixão e romance para a sua vida. Veja o passo a passo dessa simpatia!
A Lua Cheia sempre foi um símbolo de plenitude, poder e emoção.
Sua energia intensa é um convite para rituais e manifestações, especialmente quando o assunto é o amor.
Acredita-se que, nesse período, a simpatia para atrair o romance ganha força extra, pois estamos mais conectados com o nosso lado intuitivo e emocional.
Nesta matéria, vamos apresentar um ritual poderoso e simples para você fazer. Veja agora!
Simpatia para atrair paixão e romance
De acordo com o portal João Bidu, essa simpatia vai atrair muito romance para quem fizer.
Materiais:
- 1 vela rosa;
- 1 pedaço de papel branco;
- 1 caneta vermelha;
- Um punhado de açúcar;
- 1 taça com água.
Como fazer?
Em uma noite de Lua Cheia, encontre um lugar tranquilo onde possa realizar o ritual sem interrupções.
Feito isso, acenda a vela rosa com cuidado, sempre mentalizando amor, paixão e companheirismo entrando na sua vida.
No papel branco, escreva o seu nome completo e, ao lado, uma frase que represente o que deseja no amor.
Exemplos: "Quero um amor verdadeiro e cheio de carinho" ou "Meu coração atrai paixão e romance".
Quando terminar esse passo, coloque o papel dobrado dentro da taça com água e polvilhe um pouco de açúcar por cima.
Enquanto observa o reflexo da Lua Cheia na água, repita mentalmente o seu desejo três vezes.
Por fim, deixe a vela queimar completamente. No dia seguinte, jogue a água com o papel em um jardim ou vaso com flores.