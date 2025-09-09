fechar
Simpatia da Lua Cheia: Atraia muito romance para seu signo!

Com apenas um ritual simples e poderoso, você consegue atrair muita paixão e romance para a sua vida. Veja o passo a passo dessa simpatia!

Por Maria Luísa Fernandes Publicado em 09/09/2025 às 10:24
Imagem ilustrativa de uma lua bonita!
Imagem ilustrativa de uma lua bonita! - Reprodução/ iStock

A Lua Cheia sempre foi um símbolo de plenitude, poder e emoção.

Sua energia intensa é um convite para rituais e manifestações, especialmente quando o assunto é o amor.

Acredita-se que, nesse período, a simpatia para atrair o romance ganha força extra, pois estamos mais conectados com o nosso lado intuitivo e emocional.

Nesta matéria, vamos apresentar um ritual poderoso e simples para você fazer. Veja agora!

Simpatia para atrair paixão e romance

De acordo com o portal João Bidu, essa simpatia vai atrair muito romance para quem fizer.

Materiais:

  • 1 vela rosa;
  • 1 pedaço de papel branco;
  • 1 caneta vermelha;
  • Um punhado de açúcar;
  • 1 taça com água.

Como fazer?

Em uma noite de Lua Cheia, encontre um lugar tranquilo onde possa realizar o ritual sem interrupções.

Feito isso, acenda a vela rosa com cuidado, sempre mentalizando amor, paixão e companheirismo entrando na sua vida.

No papel branco, escreva o seu nome completo e, ao lado, uma frase que represente o que deseja no amor.

Exemplos: "Quero um amor verdadeiro e cheio de carinho" ou "Meu coração atrai paixão e romance".

Quando terminar esse passo, coloque o papel dobrado dentro da taça com água e polvilhe um pouco de açúcar por cima.

Enquanto observa o reflexo da Lua Cheia na água, repita mentalmente o seu desejo três vezes.

Por fim, deixe a vela queimar completamente. No dia seguinte, jogue a água com o papel em um jardim ou vaso com flores.

