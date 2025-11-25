O ciclo mais afortunado do ano começa para 4 signos a partir de 26/11
A partir de 26 de novembro, 4 signos entram em um período de sorte crescente, com novas oportunidades, avanços rápidos e caminhos destravados.
A partir de 26 de novembro, quatro signos entram em uma fase iluminada, marcada por oportunidades inesperadas, portas que finalmente se abrem e um sentimento forte de que “agora vai”.
É como se o universo girasse a chave da boa sorte e colocasse esses nativos no caminho certo — com proteção, intuição afiada e chances reais de crescimento.
Prepare-se: essa onda positiva promete mexer com finanças, vida amorosa, projetos pessoais e autoestima, trazendo movimentos rápidos e certeiros.
Áries
Para Áries, a sorte chega como vento forte empurrando tudo para frente. Propostas surgem de onde menos se espera, parcerias fluem e algo que vinha travado começa a andar com velocidade impressionante.
Gêmeos
Gêmeos ganha um brilho especial nas relações. Pessoas influentes aparecem, convites surgem e oportunidades de destaque chegam facilmente. A comunicação será sua maior arma de ascensão.
Libra
Libra entra em um ciclo de harmonia e vitórias elegantes. A sorte age nos bastidores e traz resultados suaves, porém sólidos, principalmente em negociações e decisões importantes.
Peixes
Peixes recebe uma maré alta de inspiração, intuição e proteção espiritual. Caminhos antes confusos ficam claros e uma oportunidade especial pode transformar o fim do ano.