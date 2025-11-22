Fase boa para novos romances começa para 5 signos a partir de 24/11
A partir de 24/11, uma onda romântica promete movimentar a vida amorosa de 5 signos, trazendo encontros especiais, conexões leves e paixões
A partir de 24/11, o clima astral dá uma guinada apaixonante. Para cinco signos, uma onda de abertura emocional, magnetismo e encontros promissores começa a tomar forma — e, se o Universo colaborar, essa pode ser a fase mais quente do fim do ano.
Com Vênus em um posicionamento favorável e a energia de expansão típica do período, quem estava desanimado com o amor pode finalmente sentir que o coração volta a pulsar com mais força. Coincidências começam a fazer sentido, conversas fluem com naturalidade e aquele friozinho na barriga volta a aparecer.
Os cinco signos favorecidos a partir de 24/11
Áries
O ariano entra numa fase irresistível. Sua confiança cresce, e pessoas novas se aproximam com interesse real. Uma paixão espontânea pode surgir em ambientes inesperados.
Gêmeos
O geminiano volta a brilhar socialmente. Conversas instigantes, encontros leves e conexões inteligentes marcam essa fase. Pode pintar romance com alguém que parece “falar a mesma língua”.
Leão
O leonino recupera o charme de forma intensa. Vênus ativa sua área afetiva e atrai pretendentes que o admiram genuinamente. Romance com potencial de futuro está no ar.
Libra
Para o libriano, o amor flui com naturalidade. O coração se abre e encontros harmoniosos ganham destaque. Um relacionamento que parecia improvável pode ganhar força.
Peixes
O pisciano fica mais magnético e intuitivo. O universo favorece encontros profundos, cheios de sintonia emocional. Chance enorme de viver algo especial que começa suave e cresce rápido.