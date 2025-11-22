Horóscopo 23/11: Saia, socialize e aceite convites! Se solteiro, uma paquera pode surgir
Vibes positivas irão embalar os corações, para solteiros. Entrosamento garantido com a pessoa amada ou chance de mudar o status de solteiro
Clique aqui e escute a matéria
Áries
Vá em busca de diversão e aventura neste domingo! Convide suas amigas e curta o dia! Se houver algo importante para resolver, aproveite o dia produtivo.
Surpresas agradáveis chegam no amor, com possíveis conexões inesperadas e o fortalecimento dos laços com seu amado.
- Cor: AZUL
- Palpite: 34, 25, 43
Touro
Domingo é dia de fugir da rotina! Lua dá sinal verde para passeios e aventuras diferentes. Estique-se até a cidade mais próxima, se quiser.
Sol e Plutão incentivam acertos em investimentos e negócios. No amor, prepare-se para grandes alegrias, seja solteiro ou comprometido.
- Cor: CINZA
- Palpite: 36, 09, 38
Gêmeos
Domingão favorável, com foco em assuntos financeiros que podem trazer lucros. Ótimo dia para se divertir, aproveitar bons momentos com pessoas queridas e curtir o mozão.
Surpresinhas deliciosas para os solteiros e chance de conhecer alguém que super combina com você!
- Cor: PRETO
- Palpite: 04, 32, 59
Câncer
Domingo é dia de lucro com trabalhos extras! Já a Lua promete harmonia e bons momentos com familiares e amigos.
Vibes positivas irão embalar os corações, para solteiros e comprometidos. Entrosamento garantido com a pessoa amada ou chance de mudar o status de solteiro.
- Cor: BEGE
- Palpite: 32, 50, 08
Leão
Hoje é um dia para sair e se divertir, ótimo para encontrar pessoas queridas e, quem sabe, se aproximar de um novo amor que promete preencher seus anseios.
Se já tem um par, prepare-se para momentos deliciosos. O domingo promete surpresas e muito amor!
- Cor: ROSA
- Palpite: 04, 24, 60
Virgem
Prepare-se para um domingo positivo! A sorte está ao seu lado, portanto, aproveite para arriscar em jogos e momentos de diversão com amigos.
Mantenha-se ativo fisicamente, a vitalidade está em alta. E no amor? É dia de charme irresistível e possível conquista gloriosa.
- Cor: SALMÃO
- Palpite: 27, 16, 43
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Libra
Domingo será tranquilo e ideal para momentos íntimos e descanso, recarregue suas baterias para a nova semana!
Se preferir diversão, o Sol promete não decepcionar: oportunidades para passeios, encontros, eventos e até um novo amor estão no horizonte!
- Cor: AZUL-CLARO
- Palpite: 09, 27, 29
Escorpião
Hoje é dia de entrosamento e aprendizado! Multiplique contatos e troque experiências.
O dia promete rentabilidade nos assuntos financeiros, oportunidades para planejar pagamentos de dívidas. Nos assuntos do coração, seu charme e simpatia farão toda a diferença.
- Cor: AMARELO-OURO
- Palpite: 03, 12, 46
Sagitário
Domingo é dia de organizar as finanças com a Lua reinando na sua Casa da Fortuna!
Aproveite esse período para alinhar suas contas, sem esquecer de separar um tempo para o lazer. Sol e Plutão favorecem suas relações. E na paquera? Espere bons momentos e conversas animadas.
- Cor: VIOLETA
- Palpite: 09, 57, 45
Capricórnio
A Lua em seu signo convida a relaxar e curtir as pessoas amadas sem preocupações. Aproveite momentos descontraídos e diversão.
No lado financeiro, Plutão traz determinação para engordar seu cofrinho. Fique discreto sobre seus ganhos. O amor promete felicidade!
- Cor: LILÁS
- Palpite: 16, 34, 07
Aquário
Seu domingo promete diversão, com possíveis convites para sair. O Sol e Plutão colaboram para consolidar seus planos e metas.
Determinação para alcançar sonhos não irá faltar. No amor, prepare-se para um possível romance com alguém próximo.
- Cor: BRANCO
- Palpite: 60, 23, 59
Peixes
Sábado de Lua Nova trazendo bons momentos, especialmente com amigos. Saia, socialize e aceite convites!
Se solteiro, uma paquera pode surgir. Para os que têm compromissos de trabalho, o Sol promete sucesso. Desfrute do dia ao lado de quem você ama!
- Cor: CEREJA
- Palpite: 34, 09, 52