Horóscopo 23/11: Saia, socialize e aceite convites! Se solteiro, uma paquera pode surgir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Vibes positivas irão embalar os corações, para solteiros. Entrosamento garantido com a pessoa amada ou chance de mudar o status de solteiro

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Vá em busca de diversão e aventura neste domingo! Convide suas amigas e curta o dia! Se houver algo importante para resolver, aproveite o dia produtivo.

Surpresas agradáveis chegam no amor, com possíveis conexões inesperadas e o fortalecimento dos laços com seu amado.

Cor: AZUL



AZUL Palpite: 34, 25, 43

Touro

Domingo é dia de fugir da rotina! Lua dá sinal verde para passeios e aventuras diferentes. Estique-se até a cidade mais próxima, se quiser.

Sol e Plutão incentivam acertos em investimentos e negócios. No amor, prepare-se para grandes alegrias, seja solteiro ou comprometido.

Cor: CINZA



CINZA Palpite: 36, 09, 38

Gêmeos

Domingão favorável, com foco em assuntos financeiros que podem trazer lucros. Ótimo dia para se divertir, aproveitar bons momentos com pessoas queridas e curtir o mozão.

Surpresinhas deliciosas para os solteiros e chance de conhecer alguém que super combina com você!

Cor: PRETO



PRETO Palpite: 04, 32, 59

Câncer

Domingo é dia de lucro com trabalhos extras! Já a Lua promete harmonia e bons momentos com familiares e amigos.

Vibes positivas irão embalar os corações, para solteiros e comprometidos. Entrosamento garantido com a pessoa amada ou chance de mudar o status de solteiro.

Cor: BEGE



BEGE Palpite: 32, 50, 08

Leão

Hoje é um dia para sair e se divertir, ótimo para encontrar pessoas queridas e, quem sabe, se aproximar de um novo amor que promete preencher seus anseios.

Se já tem um par, prepare-se para momentos deliciosos. O domingo promete surpresas e muito amor!

Cor: ROSA



ROSA Palpite: 04, 24, 60

Virgem

Prepare-se para um domingo positivo! A sorte está ao seu lado, portanto, aproveite para arriscar em jogos e momentos de diversão com amigos.

Mantenha-se ativo fisicamente, a vitalidade está em alta. E no amor? É dia de charme irresistível e possível conquista gloriosa.

Cor: SALMÃO

SALMÃO Palpite: 27, 16, 43

Leia Também Bikini Memories abre a temporada de festas de veraneio no Litoral Sul

Libra

Domingo será tranquilo e ideal para momentos íntimos e descanso, recarregue suas baterias para a nova semana!

Se preferir diversão, o Sol promete não decepcionar: oportunidades para passeios, encontros, eventos e até um novo amor estão no horizonte!

Cor: AZUL-CLARO



AZUL-CLARO Palpite: 09, 27, 29

Escorpião

Hoje é dia de entrosamento e aprendizado! Multiplique contatos e troque experiências.

O dia promete rentabilidade nos assuntos financeiros, oportunidades para planejar pagamentos de dívidas. Nos assuntos do coração, seu charme e simpatia farão toda a diferença.

Cor: AMARELO-OURO



AMARELO-OURO Palpite: 03, 12, 46

Sagitário

Domingo é dia de organizar as finanças com a Lua reinando na sua Casa da Fortuna!

Aproveite esse período para alinhar suas contas, sem esquecer de separar um tempo para o lazer. Sol e Plutão favorecem suas relações. E na paquera? Espere bons momentos e conversas animadas.

Cor: VIOLETA

VIOLETA Palpite: 09, 57, 45

Capricórnio

A Lua em seu signo convida a relaxar e curtir as pessoas amadas sem preocupações. Aproveite momentos descontraídos e diversão.

No lado financeiro, Plutão traz determinação para engordar seu cofrinho. Fique discreto sobre seus ganhos. O amor promete felicidade!

Cor: LILÁS



LILÁS Palpite: 16, 34, 07

Aquário

Seu domingo promete diversão, com possíveis convites para sair. O Sol e Plutão colaboram para consolidar seus planos e metas.

Determinação para alcançar sonhos não irá faltar. No amor, prepare-se para um possível romance com alguém próximo.

Cor: BRANCO



BRANCO Palpite: 60, 23, 59

Peixes

Sábado de Lua Nova trazendo bons momentos, especialmente com amigos. Saia, socialize e aceite convites!

Se solteiro, uma paquera pode surgir. Para os que têm compromissos de trabalho, o Sol promete sucesso. Desfrute do dia ao lado de quem você ama!

Cor: CEREJA



CEREJA Palpite: 34, 09, 52



Saiba como acessar o JC Premium