fechar
Cultura | Notícia

Horóscopo 23/11: Saia, socialize e aceite convites! Se solteiro, uma paquera pode surgir

Vibes positivas irão embalar os corações, para solteiros. Entrosamento garantido com a pessoa amada ou chance de mudar o status de solteiro

Por Aisha Vitória Publicado em 22/11/2025 às 10:00
Horóscopo
Horóscopo - Thiago Lucas/ Artes JC

Clique aqui e escute a matéria

Áries

Vá em busca de diversão e aventura neste domingo! Convide suas amigas e curta o dia! Se houver algo importante para resolver, aproveite o dia produtivo.

Surpresas agradáveis chegam no amor, com possíveis conexões inesperadas e o fortalecimento dos laços com seu amado.

  • Cor: AZUL
  • Palpite: 34, 25, 43

Touro

Domingo é dia de fugir da rotina! Lua dá sinal verde para passeios e aventuras diferentes. Estique-se até a cidade mais próxima, se quiser.

Sol e Plutão incentivam acertos em investimentos e negócios. No amor, prepare-se para grandes alegrias, seja solteiro ou comprometido.

  • Cor: CINZA
  • Palpite: 36, 09, 38

Gêmeos

Domingão favorável, com foco em assuntos financeiros que podem trazer lucros. Ótimo dia para se divertir, aproveitar bons momentos com pessoas queridas e curtir o mozão.

Surpresinhas deliciosas para os solteiros e chance de conhecer alguém que super combina com você!

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 04, 32, 59

Câncer

Domingo é dia de lucro com trabalhos extras! Já a Lua promete harmonia e bons momentos com familiares e amigos.

Vibes positivas irão embalar os corações, para solteiros e comprometidos. Entrosamento garantido com a pessoa amada ou chance de mudar o status de solteiro.

  • Cor: BEGE
  • Palpite: 32, 50, 08

Leão

Hoje é um dia para sair e se divertir, ótimo para encontrar pessoas queridas e, quem sabe, se aproximar de um novo amor que promete preencher seus anseios.

Se já tem um par, prepare-se para momentos deliciosos. O domingo promete surpresas e muito amor!

  • Cor: ROSA
  • Palpite: 04, 24, 60

Virgem

Prepare-se para um domingo positivo! A sorte está ao seu lado, portanto, aproveite para arriscar em jogos e momentos de diversão com amigos.

Mantenha-se ativo fisicamente, a vitalidade está em alta. E no amor? É dia de charme irresistível e possível conquista gloriosa.

  • Cor: SALMÃO
  • Palpite: 27, 16, 43

 

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Libra

Domingo será tranquilo e ideal para momentos íntimos e descanso, recarregue suas baterias para a nova semana!

Se preferir diversão, o Sol promete não decepcionar: oportunidades para passeios, encontros, eventos e até um novo amor estão no horizonte!

  • Cor: AZUL-CLARO
  • Palpite: 09, 27, 29

Escorpião

Hoje é dia de entrosamento e aprendizado! Multiplique contatos e troque experiências.

O dia promete rentabilidade nos assuntos financeiros, oportunidades para planejar pagamentos de dívidas. Nos assuntos do coração, seu charme e simpatia farão toda a diferença.

  • Cor: AMARELO-OURO
  • Palpite: 03, 12, 46

Sagitário

Domingo é dia de organizar as finanças com a Lua reinando na sua Casa da Fortuna!

Aproveite esse período para alinhar suas contas, sem esquecer de separar um tempo para o lazer. Sol e Plutão favorecem suas relações. E na paquera? Espere bons momentos e conversas animadas.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 09, 57, 45

Capricórnio

A Lua em seu signo convida a relaxar e curtir as pessoas amadas sem preocupações. Aproveite momentos descontraídos e diversão.

No lado financeiro, Plutão traz determinação para engordar seu cofrinho. Fique discreto sobre seus ganhos. O amor promete felicidade!

  • Cor: LILÁS
  • Palpite: 16, 34, 07

Aquário

Seu domingo promete diversão, com possíveis convites para sair. O Sol e Plutão colaboram para consolidar seus planos e metas.

Determinação para alcançar sonhos não irá faltar. No amor, prepare-se para um possível romance com alguém próximo.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 60, 23, 59

Peixes

Sábado de Lua Nova trazendo bons momentos, especialmente com amigos. Saia, socialize e aceite convites!

Se solteiro, uma paquera pode surgir. Para os que têm compromissos de trabalho, o Sol promete sucesso. Desfrute do dia ao lado de quem você ama!

  • Cor: CEREJA
  • Palpite: 34, 09, 52

Saiba como acessar o JC Premium

Leia também

Festival Consciência Hip Hop 2025 marca celebrações do Novembro Negro em Ipojuca
MÚSICA

Festival Consciência Hip Hop 2025 marca celebrações do Novembro Negro em Ipojuca
Entre Natal e Ano Novo, 5 signos recebem notícia que muda o rumo do amor
Signo

Entre Natal e Ano Novo, 5 signos recebem notícia que muda o rumo do amor

Compartilhe

Tags