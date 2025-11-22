fechar
Dias de luta ficam para trás na vida de 4 signos a partir de 23/11

A partir de 23/11, 4 signos entram em um ciclo mais leve e favorável, deixando para trás obstáculos emocionais e práticos que travavam seus caminhos.

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 22/11/2025 às 16:39
Signos do zodíaco
Signos do zodíaco - iStock

A partir de 23 de novembro, o universo envia um recado claro: o período turbulento finalmente perde força, e quatro signos começam a sentir a energia mudar de forma nítida.

Problemas que antes pareciam intermináveis começam a se resolver, portas antes fechadas se abrem e a sensação de alívio toma o lugar do peso acumulado nos últimos meses.

Para esses nativos, o céu traz uma fase de equilíbrio, retomada e vitória silenciosa — aquela que começa no coração antes de aparecer no mundo externo.

Áries

O ariano sentirá o fogo interno reacender. O que estava travado — decisões, projetos, conversas importantes — finalmente começa a fluir. A palavra-chave agora é coragem renovada.

Câncer

Os cancerianos deixam para trás emoções pesadas e ressentimentos antigos. É um ciclo de leveza emocional, cura e reencontro consigo mesmos. A alma respira.

Libra

Depois de semanas oscilando entre dúvidas e desgastes, Libra encontra clareza e estabilidade. Chega a hora de reorganizar a vida com serenidade. O caos começa a virar harmonia.

Capricórnio

Os capricornianos finalmente veem o retorno do esforço. Finanças, carreira e metas de longo prazo começam a se ajeitar. É um ciclo de recompensas sólidas.

