Alerta do universo: 2 signos encaram uma fase intensa nos próximos dias

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

2 signos entram em um período que exige cautela, equilíbrio emocional e atenção redobrada para evitar desgastes e transformar desafios em aprendizado.

Clique aqui e escute a matéria

Algumas fases chegam para testar a força interior — e, desta vez, o universo acende um alerta especial para dois signos, que podem enfrentar momentos mais intensos nas próximas semanas. Nada de pânico: essa energia não chega para derrubar, mas para convidar a colocar cada coisa no seu devido lugar.

Esses signos podem sentir maior pressão emocional, desafios no trabalho ou até atritos em relacionamentos.

A sensação é de que tudo exige mais atenção, paciência e equilíbrio. O importante é lembrar que turbulências também são ferramentas de crescimento — e, quando bem aproveitadas, deixam o caminho mais sólido do que antes.

Apesar dos altos e baixos, o céu promete clareza depois desse ciclo denso. As dificuldades funcionam como uma espécie de “faxina cósmica”, retirando o que pesa, fortalecendo vínculos verdadeiros e iluminando decisões importantes que estavam sendo adiadas.

É tempo de manter os pés no chão, respirar fundo e confiar no processo: a fase é desafiadora, mas totalmente transformadora.

Capricórnio

Os capricornianos podem sentir um peso maior nas responsabilidades, especialmente no trabalho e nas relações familiares.

Cobranças aumentam, prazos apertam e pode surgir a sensação de estar carregando tudo sozinho.

O alerta cósmico: evitar excesso de autocobrança. O ciclo pede reorganização e descanso mental — não heroísmo.

Aquário

Aquarianos entram em um período de turbulências emocionais. Mal-entendidos, expectativas frustradas ou conversas que precisam acontecer podem mexer com o equilíbrio interior.

O alerta cósmico: enfrentar o que foi deixado para depois. A fase só pesa quando o diálogo é evitado.

Márcia Sensitiva fala sobre os piores e melhores dias de 2025