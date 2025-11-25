fechar
Horóscopo 26/11: Prepare-se para momentos de pura felicidade no amor, graças a Vênus e Saturno

Hoje é um dia perfeito para crescer e atingir metas profissionais, com determinação você vai avançar em direção ao sucesso

Por Aisha Vitória Publicado em 25/11/2025 às 17:08
Horóscopo de quarta-feira
Horóscopo de quarta-feira - Thiago Lucas/ Artes JC

Áries

Hoje é o dia de ousar e sair da zona de conforto! Novos contatos determinarão avanços na carreira, vida pessoal e até no amor.

Solteiro? Prepare-se para um encontro promissor. Já em um relacionamento? Espere uma noite cheia de paixão com seu amor.

  • Cor: VERDE
  • Palpite: 04, 15, 51

Touro

Hoje é um dia perfeito para crescer e atingir metas profissionais, com determinação você vai avançar em direção ao sucesso.

Expectativas positivas nas finanças também são previstas. No amor, prepare-se para um show de romantismo e quem sabe encontrar o amor perfeito na pista.

  • Cor: PRETO
  • Palpite: 44, 06, 53

Gêmeos

A Lua impulsiona sua liberdade e criatividade, fazendo você abraçar novas atividades. A tarde promete alianças vantajosas e coragem para mudanças.

O amor está nas paqueras ao longo do dia e o crush pode mencionar namoro. Que tal passar a noite curtindo com a família e o par.

  • Cor: VIOLETA
  • Palpite: 06, 51, 17

Câncer

Prepare-se para um dia produtivo e cheio de energia positiva! No trabalho, tudo flui bem e suas finanças também terão um impulso.

À noite, o amor estará no ar com Vênus iluminando o seu coração. Alguém pode se apaixonar por você, fique aberto a novas possibilidades.

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 56, 20, 11

Leão

Dia cheio de alegrias e contatos positivos à vista. No trabalho, acordos e assuntos pendentes tendem a ser resolvidos, especialmente à tarde.

Emoções intensas e paqueras estão à espreita. À noite, momentos de intimidade aguardam por você. Aproveite e se solte ao máximo!

  • Cor: CREME
  • Palpite: 14, 08, 59

Virgem

Enfrente a quarta-feira cheia de atividades com disposição e produtividade reforçadas pela Lua e Marte. Não se preocupe, você dará conta!

Além disso, prepare-se para momentos de pura felicidade no amor, graças a Vênus e Saturno. Esteja aberto para declarações e experiências marcantes.

  • Cor: PRATA
  • Palpite: 54, 56, 45

Libra

Prepare-se para um dia vibrante! Você vai sentir uma dose extra de coragem e energia. Seu trabalho em equipe brilha hoje, especialmente em reuniões e contato público.

Um bônus financeiro inesperado pode estar a caminho. No amor, espere por um crush apaixonado à primeira vista!

  • Cor: AZUL-ESVERDEADO
  • Palpite: 40, 23, 50

Escorpião

Hoje é um dia para usar sua garra e visão empreendedora para encorpar suas finanças. Realize tarefas de casa, quite contas antigas e explore imóveis!

À noite, Vênus promete abrir caminhos no amor. Espere pelo sucesso, seu dia vai brilhar!

  • Cor: AMARELO
  • Palpite: 54, 03, 18

Sagitário

Esbanje vitalidade e ousadia hoje! Sua energia está nas alturas, fornecendo vontade para lutar por seus interesses.

Seu carisma e brilho pessoal atraem novos relacionamentos com facilidade. À noite, aproveite momentos agradáveis com a família e parceria estável.

  • Cor: MAGENTA
  • Palpite: 03, 18, 21

Capricórnio

Hoje é o dia dos ganhos materiais! Agarre a chance para consolidar planos e ampliar seus recursos financeiros, mas mantenha suas conquistas em segredo.

A harmonia reina no amor e nas amizades, fortalecendo laços e trazendo surpresas agradáveis. Aproveite essa energia!

  • Cor: ROXO
  • Palpite: 54, 27, 18

Aquário

Hoje é dia de exibir seu carisma! Amizades estão em destaque e convites para diversões estarão chovendo.

Seja trabalho ou lazer, sua disposição estará a 100%. Se estiver em um relacionamento, espere uma noite sossegada e aconchegante. Aproveite ao máximo!

  • Cor: BRANCO
  • Palpite: 61, 07, 02

Peixes

Mesmo que o dia comece um pouco distraído, a energia positiva rapidamente toma conta e seu foco no trabalho será notado.

À noite, prepare-se para bons momentos nas amizades e no amor. Vênus e Saturno estão aqui para garantir isso!

  • Cor: VERDE-ESMERALDA
  • Palpite: 42, 40, 22

