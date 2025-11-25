Paixão de Cristo confirma Dudu Azevedo no papel de Jesus e revela elenco de 2026; confira
Espetáculo em Nova Jerusalém terá edição especial em homenagem ao centenário de Plínio Pacheco; ingressos já estão disponíveis para a venda
A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém prepara uma temporada histórica em 2026, com a presença de Dudu Azevedo, Beth Goulart, Marcelo Serrado e Carlo Porto nos papéis principais.
A edição marcará o centenário de Plínio Pacheco, idealizador e construtor da cidade-teatro de Brejo da Madre de Deus, no Agreste pernambucano, considerada o maior teatro ao ar livre do mundo.
Grandiosidade e simbolismo
Para a homenagem, a Sociedade Teatral de Fazenda Nova (STFN) preparou uma programação que reforça o caráter histórico e celebrativo da temporada.
A expectativa é destacar ainda mais a experiência no maior teatro ao ar livre do mundo, composto por nove palcos-plateias monumentais que reproduzem cenários da Jerusalém antiga. Dezenas de artistas da cena pernambucana e mais de 400 figurantes integram o elenco da produção.
Elenco nacional
Dudu Azevedo retorna ao papel de Jesus, que já interpretou em produções bíblicas da TV Record. Recentemente participou do casting de séries e novelas, como "Veronika" (Globoplay) e "Êta Mundo Melhor!" (TV Globo).
Beth Goulart traz sua sensibilidade e presença cênica de mais de 50 anos no teatro, cinema e televisão para o papel de Maria. Entre seus trabalhos recentes estão a novela "Tudo por uma Segunda Chance" (2025) e participações em produções bíblicas como "Gênesis" (2021).
Marcelo Serrado, conhecido por transitar entre drama e comédia com maestria, assume Pilatos na Paixão de Cristo de Nova Jerusalém. Sua experiência em novelas, filmes e séries, inclui as recentes "Se a Vida Começasse Agora" (2024) e a telesérie "Beleza Fatal" (2025).
Carlo Porto, em ascensão no cenário nacional, interpretará Herodes. Entre seus últimos papéis, destacam-se Adão na novela "Gênesis" (2021) e Xerxes na série "A Rainha da Pérsia" (2024), consolidando sua versatilidade e presença marcante.
Tradição do espetáculo
Desde sua inauguração oficial em 1968, o espetáculo emociona públicos de todas as idades, combinando realismo, grandiosidade cênica e forte apelo cultural e religioso. A estrutura única de Nova Jerusalém transformou o evento em um dos maiores atrativos turísticos do estado.
A temporada de 2026 ocorrerá de 28 de março a 4 de abril, atraindo milhares de espectadores do Brasil e do exterior durante a Semana Santa. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial, com a "Black Friday da Paixão" oferecendo descontos que podem ultrapassar 40%, dependendo da data escolhida.