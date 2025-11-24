Morre Jimmy Cliff, ícone do reggae, aos 81 anos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Esposa do cantor informou que ele morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia, em comunicado publicado nas redes sociais

O cantor e compositor jamaicano Jimmy Cliff, um dos nomes mais importantes para a projeção internacional do reggae, morreu aos 81 anos. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (24) em nota publicada no perfil oficial do artista.

O comunicado, feito pela esposa Latifa, informou que Cliff morreu após sofrer uma convulsão seguida de pneumonia. Ela agradeceu fãs, familiares, artistas e parceiros de trajetória, destacando o apoio do público ao longo da carreira do músico.

“É com profunda tristeza que compartilho que meu marido, Jimmy Cliff, partiu após uma convulsão seguida de pneumonia. Agradeço à família, amigos, artistas e colegas que dividiram essa jornada com ele. Aos fãs ao redor do mundo, saibam que o apoio de vocês foi sua força durante toda a carreira. Ele valorizava profundamente o amor de cada um”.

Carreira no reggae

Reconhecido mundialmente por sucessos que atravessaram gerações, Cliff ganhou grande destaque com “I Can See Clearly Now”, canção que reforçou sua presença no cenário global e ampliou o alcance do reggae para além da Jamaica. Ao longo das décadas, consolidou-se como uma das vozes mais influentes do gênero.

A morte do artista gerou grande comoção entre admiradores que acompanharam sua trajetória. Jimmy Cliff deixa um legado fundamental para a cultura jamaicana e para a história do reggae no mundo.

