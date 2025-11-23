Gilberto Gil recebe Alceu Valença e Elba Ramalho em primeiro show da turnê Tempo Rei no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Baiano faz novos shows no Classic Hall neste domingo (23) e na sexta (28); turnê celebra 60 anos de carreira e marca a despedida de Gil dos palcos

Com ingressos esgotados, Gilberto Gil fez, na noite do último sábado (22), o primeiro show da turnê "Tempo Rei" no Recife, diante de um Classic Hall lotado. A apresentação, que celebra os 60 anos de carreira do músico e marca a despedida dele dos palcos, contou com a participação de Alceu Valença e Elba Ramalho.

Gil iniciou o show às 21h11, ao som de "Palco". Em mais de duas horas de apresentação, o artista percorreu diferentes fases da carreira, com repertório que incluiu sucessos como "Drão", "Expresso 2222", "Refazenda", "Realce", "Vamos Fugir", "Tempo Rei" e "Eu Só Quero Um Xodó".

Assim como fez em outras cidades, Gilberto Gil recebeu artistas locais para dividir o palco em algumas canções. Elba Ramalho cantou "Andar com Fé", e Alceu Valença cantou "Aquele Abraço".

Gilberto Gil recebeu Elba Ramalho em show da turnê Tempo Rei no Recife - Alan Rodrigues/Divulgação Gilberto Gil recebeu Alceu Valença em show da turnê Tempo Rei no Recife - Alan Rodrigues/Divulgação

Após as participações, o baiano se despediu cantando “Emoriô”, “Esperando na Janela” e “Toda Menina Baiana”.

Gilberto Gil ainda tem mais dois shows da turnê Tempo Rei programados no Recife. Ele volta a se apresentar neste domingo (23), já com ingresoss esgotados, e na próxima sexta-feira (28), com alguns ingressos disponíveis à venda.