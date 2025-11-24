fechar
"Baile do Menino Deus" faz edição inédita e gratuita em Goiana

Apresentação será realizada no dia 6 de dezembro (sábado), às 20h, na Praça da Misericórdia; Montagem no Marco Zero ocorre nos dias 23, 24 e 25

Por Emannuel Bento Publicado em 24/11/2025 às 15:44
Solista Carlos Filho com a burrinha Zabilin, do Baile do Menino Deus, na Praça da Misericórdia, onde será realizado o espetáculo em Goiana
Solista Carlos Filho com a burrinha Zabilin, do Baile do Menino Deus, na Praça da Misericórdia, onde será realizado o espetáculo em Goiana - WILL SOUZA/DIVULGAÇÃO

Pela primeira vez, Goiana, na Zona da Mata, vai receber o "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal", espetáculo que se tornou referência nacional por apresentar a história do Natal a partir de elementos da cultura brasileira.

A apresentação será realizada no dia 6 de dezembro (sábado), às 20h, na Praça da Misericórdia. A direção geral é de Ronaldo Correia de Brito, também responsável pela tradicional montagem do Marco Zero, no Recife, confirmada para os dias 23, 24 e 25 de dezembro.

Segundo o diretor, "a encenação ocorre graças a uma feliz parceria entre a Prefeitura de Goiana e a Hemobrás. Sempre tivemos inúmeras encenações do Baile do Menino Deus espalhadas por todo o Brasil, feitas por produtores desconhecidos".

Burrinha Zabilin, do Baile do Menino Deus, na Praça da Misericórdia, onde será realizado o espetáculo em Goiana - WILL SOUZA/DIVULGAÇÃO

Ele destaca ainda que "o espetáculo de Goiana é um projeto nosso, realizado pela TBC Produções, em parceria com a Relicário Produções, que produz o Baile da praça do Marco Zero, no Recife, há 22 anos. Isso garante a mesma grandeza e esmero".

A diretora executiva, Tainá Menezes, reforça o caráter simbólico da estreia: "É muito especial ver o Baile do Menino Deus chegando a Goiana pela primeira vez. Estamos dedicados a construir um momento bonito, acolhedor e grandioso, junto com uma equipe de mais de 70 profissionais que estão trabalhando com muito carinho para essa realização. Nossa expectativa é oferecer ao público uma experiência marcante e de alta qualidade, valorizando a tradição do Baile - um Natal que é 100% brasileiro". A produção é assinada por Tomás Brandão.

Histórico

Criado em 1983 por Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, com músicas de Antonio Madureira, o auto de Natal se diferencia por narrar o nascimento de Jesus sem recorrer ao imaginário do Natal europeu. Em cena, ganham espaço cantigas, danças, jogos populares, rezas e figuras do folclore, em vez de neve, renas ou papai noel.

A história é conduzida pelos dois Mateus interpretados por Arilson Lopes e Sóstenes Vidal. Eles seguem em busca de uma porta atrás da casa onde nasceu o menino Jesus, metáfora para o desejo contínuo de oportunidades e esperança em um mundo marcado por desigualdades.

A ópera popular se apoia nas composições criadas na década de 1980 pelo trio Ronaldo, Assis e Antonio. Os vocais ficam a cargo de Isadora Melo, Sue Ramos, Gabi Martinez, Sarah Leandro, Carlos Filho, Guilherme Jacobsen, Cláudio Rabeca e Ricardo Santos.

A música ao vivo é executada por uma orquestra regida pelo maestro e bandolinista Rafael Marques, formada por Ângelo Lima, Emerson Coelho, Emerson Rodrigues, Felipe Costta, João Pimenta, Aristide Rosa, Raquel Paz e Jonatas Gomes.

SERVIÇO
"Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal" em Goiana
Quando: 6 de dezembro (sábado), às 20h
Onde: Praça da Misericórdia
Quanto: Acesso gratuito

