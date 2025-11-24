Gilberto Gil recebe Lenine e João Gomes e se prepara para último show em Pernambuco
Última apresentação da turnê 'Tempo Rei' na capital pernambucana ocorre nesta sexta-feira (28); Últimos ingressos estão à venda no site Eventim
Após dividir o palco com Alceu Valença e Elba Ramalho na estreia da turnê Tempo Rei em Pernambuco, Gilberto Gil recebeu Lenine e João Gomes na segunda noite de apresentações no Classic Hall, no domingo (24).
A turnê marca sua despedida dos palcos e celebra 60 anos de carreira. Ao lado de Lenine, Gil interpretou "Rock do Segurança". Já com João Gomes, fenômeno do piseiro, cantou "Esperando na Janela" no bis, voltando ao palco com a participação surpresa.
Em seguida, encerrou a noite com "Toda Menina Baiana", mantendo o clima festivo até os minutos finais.
O repertório, com mais de duas horas de show, percorreu diferentes fases da trajetória do artista, reunindo clássicos como "Drão", "Expresso 2222", "Refazenda", "Realce", "Vamos Fugir", "Tempo Rei" e "Eu Só Quero Um Xodó".
A direção artística é assinada por Rafael Dragaud, com direção musical de Bem Gil e José Gil. A presença da família — filhos, netos e músicos parceiros de longa data — reforça o caráter afetuoso e agregador do espetáculo.
Último show no Recife
A última apresentação da turnê Tempo Rei na capital pernambucana acontece nesta sexta-feira (28). Os últimos ingressos estão à venda no site Eventim. As duas primeiras noites tiveram lotação esgotada.
Realizada pela 30e, em parceria com a Gege Produções Artísticas, a turnê passa por 10 capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, Gil recebeu nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Marisa Monte. Em Salvador e São Paulo, Russo Passapusso e Liniker representaram a nova geração da música brasileira.
Últimas datas da turnê Tempo Rei
- 28 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall (DATA EXTRA)
- 20 de dezembro de 2025 – Salvador – Casa de Apostas Arena Fonte Nova (DATA EXTRA)
- 21 de março de 2026 – Belém – Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (NOVA DATA)
- 28 de março de 2026 – São Paulo – Allianz Parque (ÚLTIMO SHOW)
SERVIÇO
Gilberto Gil – Tempo Rei, a última turnê
Onde: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n – Salgadinho – Olinda/PE)
Quanto:
- Camarotes P2: R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)
- Camarotes P3: R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)
- Camarotes P1: R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)
- Pista Banco do Brasil: R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)
- Pacote VIP Esotérico: R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)
