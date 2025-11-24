Gilberto Gil recebe Lenine e João Gomes e se prepara para último show em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Última apresentação da turnê 'Tempo Rei' na capital pernambucana ocorre nesta sexta-feira (28); Últimos ingressos estão à venda no site Eventim

Após dividir o palco com Alceu Valença e Elba Ramalho na estreia da turnê Tempo Rei em Pernambuco, Gilberto Gil recebeu Lenine e João Gomes na segunda noite de apresentações no Classic Hall, no domingo (24).

A turnê marca sua despedida dos palcos e celebra 60 anos de carreira. Ao lado de Lenine, Gil interpretou "Rock do Segurança". Já com João Gomes, fenômeno do piseiro, cantou "Esperando na Janela" no bis, voltando ao palco com a participação surpresa.

Em seguida, encerrou a noite com "Toda Menina Baiana", mantendo o clima festivo até os minutos finais.

Gilberto Gil e Lenine no segundo show da turnê "TEMPO REI" em Pernambuco - @BELLACCARNEIRO Segundo show da turnê "TEMPO REI", de Gilberto Gil, em Pernambuco - @BELLACCARNEIRO Segundo show da turnê "TEMPO REI", de Gilberto Gil, em Pernambuco - @BELLACCARNEIRO Segundo show da turnê "TEMPO REI", de Gilberto Gil, em Pernambuco - @BELLACCARNEIRO

O repertório, com mais de duas horas de show, percorreu diferentes fases da trajetória do artista, reunindo clássicos como "Drão", "Expresso 2222", "Refazenda", "Realce", "Vamos Fugir", "Tempo Rei" e "Eu Só Quero Um Xodó".

A direção artística é assinada por Rafael Dragaud, com direção musical de Bem Gil e José Gil. A presença da família — filhos, netos e músicos parceiros de longa data — reforça o caráter afetuoso e agregador do espetáculo.

Último show no Recife

A última apresentação da turnê Tempo Rei na capital pernambucana acontece nesta sexta-feira (28). Os últimos ingressos estão à venda no site Eventim. As duas primeiras noites tiveram lotação esgotada.

Realizada pela 30e, em parceria com a Gege Produções Artísticas, a turnê passa por 10 capitais brasileiras. No Rio de Janeiro, Gil recebeu nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Marisa Monte. Em Salvador e São Paulo, Russo Passapusso e Liniker representaram a nova geração da música brasileira.

Últimas datas da turnê Tempo Rei

28 de novembro de 2025 – Recife – Classic Hall (DATA EXTRA)

20 de dezembro de 2025 – Salvador – Casa de Apostas Arena Fonte Nova (DATA EXTRA)

21 de março de 2026 – Belém – Hangar Convenções & Feiras da Amazônia (NOVA DATA)

28 de março de 2026 – São Paulo – Allianz Parque (ÚLTIMO SHOW)

SERVIÇO

Gilberto Gil – Tempo Rei, a última turnê

Onde: Classic Hall (Av. Gov. Agamenon Magalhães, s/n – Salgadinho – Olinda/PE)

Quanto:

Camarotes P2: R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira) Camarotes P3: R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira)

R$ 245,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 350,00 (inteira) Camarotes P1: R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira)

R$ 266,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 380,00 (inteira) Pista Banco do Brasil: R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira)

R$ 240,00 (meia-entrada legal) | R$ 288,00 (entrada social) | R$ 336,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 480,00 (inteira) Pacote VIP Esotérico: R$ 740,00 (meia-entrada legal) | R$ 788,00 (entrada social) | R$ 836,00 (desconto Banco do Brasil) | R$ 980,00 (inteira)

