Pesquisa mapeia 120 espaços independentes de cultura em Pernambuco

Projeto Cultura Colaborativa PE resultou em uma série documental e um documento que irá apresentar propostas para políticas culturais

Em Pernambuco, a arte e a cultura são tão férteis que estimulam o surgimento de espaços independentes que se mantêm de forma alternativa, sem apoio do poder público ou da iniciativa privada.

O projeto "Cultura Colaborativa PE" nasceu justamente para mapear, conhecer e divulgar esses espaços, resultando em uma série documental e em uma publicação com informações sobre cada iniciativa.

No total, foram 120 locais mapeados. Oito deles foram selecionados para a série, que estreia nesta quarta-feira (26), às 20h, no Bar Super 8, no Recife, com exibição de dois episódios e uma conversa com os idealizadores do projeto. Os episódios serão lançados no YouTube.

Já o documento, que ainda será publicado, também apresenta proposições para os mantenedores desses equipamentos e para as gestões públicas, com o objetivo de auxiliar na criação e implementação de políticas culturais.

Pesquisa em Design revela desafios e soluções

O "Cultura Colaborativa PE" surgiu de uma pesquisa no campo de Design, voltada a buscar soluções para problemas enfrentados pelos agentes culturais. O estudo contou com uma chamada pública em todas as regiões do estado.

Dos 120 locais, foram selecionados representantes de diferentes áreas para a gravação da série documental, destacando a pluralidade das iniciativas, as particularidades de cada uma delas e suas relações com os territórios onde atuam.

Diversidade de iniciativas e linguagens artísticas

Luzia Barbosa, do Memorial Sertanejo, em Santa Cruz - ARTHUR BRAGA/DIVULGAÇÃO Memorial Sertanejo, em Santa Cruz - ARTHUR BRAGA/DIVULGAÇÃO

Ao todo, foram produzidos oito episódios sobre espaços que trabalham a partir de diferentes linguagens culturais, como música, teatro, artes visuais, design, literatura, gastronomia, entre outras. São eles:

Casa Cores , em Petrolina;

, em Petrolina; Memorial Sertanejo , em Santa Cruz;

, em Santa Cruz; Instituto Lourival Batista , em São José do Egito;

, em São José do Egito; Riso da Terra , em Arcoverde;

, em Arcoverde; Reduto Coletivo , em Surubim;

, em Surubim; Ateliê Valcira Santiago, em Goiana;

em Goiana; Daruê Malungo , no Recife;

, no Recife; Som na Rural, iniciativa itinerante que leva arte e cultura para diferentes cidades de Pernambuco e do Brasil.

A trilha sonora do projeto é composta exclusivamente por artistas pernambucanos, valorizando a produção das regiões representadas.

"Este é um projeto de pesquisa cultural na linguagem de Design, que busca não só contar as histórias dos espaços e que tipos de impactos promovem nos territórios, mas também as dificuldades de fazer cultura nesses locais, que tipos de políticas públicas precisam ser pensadas", explica Arthur Braga, que dirige a série junto a Luara Olívia.

"É um trabalho que buscou dialogar diretamente com esses agentes e fazedores de cultura, celebrando suas iniciativas e inserindo elas em um contexto mais amplo da cultura pernambucana".

Episódios

No Bar Super 8, serão apresentados os episódios do "Memorial Sertanejo" e da "Som na Rural". A escolha do Super 8 foi simbólica, visto que também é um espaço independente que surgiu na Mamede Simões, um dos epicentros da boemia na cidade, e vem promovendo diversas ações e exibições.

A série também será disponibilizada gratuitamente no YouTube, no canal da CEÇA - CoLaboratório. Os próximos episódios serão lançados na seguinte ordem:

02/12 – Episódio 3: Instituto Lourival Batista: Poesia que Brota no Sertão do Pajeú

04/12 – Episódio 4: Ateliê Valcira Santiago: Afeto e Resistência em Goiana

09/12 – Episódio 5: Reduto Coletivo: Cultura em Cena no Agreste

11/12 – Episódio 6: Riso da Terra: Cultura que Floresce na Porta do Sertão

16/12 – Episódio 7: Daruê Malungo: Educação e Memória em Chão de Estrelas

18/12 – Episódio 8: Casa Cores: Acolhimento e Orgulho no Sertão do São Francisco

SERVIÇO

Lançamento da série documental "Cultura Colaborativa PE"

Onde: Bar Super 8 (Rua Mamede Simões, 144, Santo Amaro)

Quando: 26 de novembro de 2025, às 20h

Quanto: Gratuito

Informações: @ceca.cc (Instagram)

