João Gomes é eleito Homem do Ano pela QG Brasil e relembra episódio de preconceito: 'Sempre foi difícil'

'Mas sempre foi difícil. Sempre vão nos menosprezar por causa da ignorância', disse cantor, que venceu o Grammy Latino com o projeto 'Dominguinho'

Por Emannuel Bento Publicado em 25/11/2025 às 13:01
João Gomes durante gravação de DVD no Rio de Janeiro
João Gomes durante gravação de DVD no Rio de Janeiro - @JOAOGOMESCANTOR/REPRODUÇÃO'

O cantor pernambucano João Gomes foi eleito Homem do Ano pela QG Magazine, do Grupo Globo, e será a capa da próxima edição da revista.

Em entrevista ao veículo, ele comemorou o sucesso do projeto "Dominguinho", gravado com Jota.Pê e Mestrinho, mas reforçou que o forró e o piseiro ainda enfrentam preconceito.

O cantor relembrou uma situação vivida ao pedir água durante um ensaio em um dia quente. Para sua surpresa, uma pessoa resolveu "brincar", questionando se a equipe não estaria acostumada a passar calor e sede por ser nordestina.

"Pensei: 'Caramba, velho, foi isso mesmo?'. A gente precisa fazer a nossa parte através da música e ganhar nosso espaço, assim como Gonzagão fez. Mas sempre foi difícil. Sempre vão nos menosprezar por causa da ignorância. As pessoas pensam que, de onde viemos, é só mato. Então, devemos continuar falando de coisas positivas".

Dominguinho

Neste mês, "Dominguinho", que teve projeto audiovisual gravado no Sítio Histórico de Olinda, ganhou o Grammy Latino de melhor álbum de música de raízes em língua portuguesa.

Para 2026, o trio anunciou uma turnê internacional pela França, Alemanha e Espanha. Neste sábado (29), aliás, o projeto volta ao lugar onde tudo começou: Olinda, no Classic Hall.

