Dores vão passar na vida de 5 signos até o fim de novembro

Até o fim de novembro, 5 signos recebem uma onda poderosa de cura emocional, deixando mágoas para trás e abrindo espaço para mais leveza

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 25/11/2025 às 19:51
Imagem de signos
Imagem de signos - Freepik

À medida que novembro se aproxima do fim, uma energia mais leve começa a circular no céu, ajudando cinco signos a deixar para trás mágoas, tensões e situações que antes pareciam pesadas demais.

A vibração dos próximos dias promete alívio emocional, reconciliações internas e a sensação de que, finalmente, algo se encaixa. Para esses signos, o universo abre espaço para paz, clareza e recomeços.

Câncer

O coração canceriano, tão sensível e intenso, respira mais fundo neste fim de mês. Emoções que estavam embaralhadas começam a se organizar, e situações mal resolvidas encontram respostas. Câncer percebe que não precisa carregar tudo sozinho — e essa consciência já cura metade da dor.

Virgem

O virginiano vem passando por cobranças internas enormes, mas agora a maré começa a baixar. O que parecia culpa, falha ou preocupação excessiva começa a se dissolver. Virgem ganha leveza mental e deixa para trás uma angústia que o acompanhava há semanas.

Escorpião

Profundo como sempre, Escorpião enfrentou turbulências emocionais recentes, mas o fim de novembro traz justamente o oposto: serenidade. As dores que pareciam impossíveis de soltar começam a ter saída. Intuições se alinham e um sentimento de renascimento toma conta.

Sagitário

O sagitariano, que muitas vezes finge estar tudo bem, finalmente começa a realmente estar bem. A energia do período ilumina sua visão sobre o futuro, afastando frustrações e medos que vinham se acumulando. Surge uma coragem renovada para seguir leve.

Peixes

Piscianos sentiram o peso de expectativas e desilusões recentemente, mas o mês termina com um toque de cura emocional. Peixes compreende melhor seus limites, solta o que não faz bem e se abre para relações mais equilibradas e acolhedoras.

