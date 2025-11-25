Dores vão passar na vida de 5 signos até o fim de novembro
Até o fim de novembro, 5 signos recebem uma onda poderosa de cura emocional, deixando mágoas para trás e abrindo espaço para mais leveza
Clique aqui e escute a matéria
À medida que novembro se aproxima do fim, uma energia mais leve começa a circular no céu, ajudando cinco signos a deixar para trás mágoas, tensões e situações que antes pareciam pesadas demais.
A vibração dos próximos dias promete alívio emocional, reconciliações internas e a sensação de que, finalmente, algo se encaixa. Para esses signos, o universo abre espaço para paz, clareza e recomeços.
BANHO PARA PROSPERIDADE
Câncer
O coração canceriano, tão sensível e intenso, respira mais fundo neste fim de mês. Emoções que estavam embaralhadas começam a se organizar, e situações mal resolvidas encontram respostas. Câncer percebe que não precisa carregar tudo sozinho — e essa consciência já cura metade da dor.
Virgem
O virginiano vem passando por cobranças internas enormes, mas agora a maré começa a baixar. O que parecia culpa, falha ou preocupação excessiva começa a se dissolver. Virgem ganha leveza mental e deixa para trás uma angústia que o acompanhava há semanas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Escorpião
Profundo como sempre, Escorpião enfrentou turbulências emocionais recentes, mas o fim de novembro traz justamente o oposto: serenidade. As dores que pareciam impossíveis de soltar começam a ter saída. Intuições se alinham e um sentimento de renascimento toma conta.
Sagitário
O sagitariano, que muitas vezes finge estar tudo bem, finalmente começa a realmente estar bem. A energia do período ilumina sua visão sobre o futuro, afastando frustrações e medos que vinham se acumulando. Surge uma coragem renovada para seguir leve.
Peixes
Piscianos sentiram o peso de expectativas e desilusões recentemente, mas o mês termina com um toque de cura emocional. Peixes compreende melhor seus limites, solta o que não faz bem e se abre para relações mais equilibradas e acolhedoras.