Lua em Escorpião resgata a energia de vida de 4 signos
Entre os dias 17 e 20 de novembro de 2025, a Lua transita pelo intenso signo de Escorpião, culminando na poderosa Lua Nova no dia 20.
Este ciclo lunar exige um mergulho nas emoções e uma faxina profunda em tudo o que drena a energia vital.
A energia de Escorpião é regeneradora por natureza, e essa fase se torna um portal de cura e empoderamento para quatro signos, que verão sua força e vitalidade resgatadas ao abraçarem a necessidade de transformação e desapego.
Escorpião: Resgate da Vitalidade Pessoal
Com a Lua (e a Lua Nova) em sua identidade, a energia vital é completamente resgatada. O período permite uma verdadeira alquimia pessoal, eliminando o cansaço e o peso emocional que vinham limitando você. O resgate energético vem de uma transformação consciente: ao soltar velhos medos, você renova seu poder e magnetismo pessoal.
Touro: Regeneração nas Parcerias Afetivas
A energia da vida é resgatada através da cura nas parcerias e do equilíbrio nas relações. O trânsito em seu eixo oposto força o desapego de dinâmicas desgastantes com o parceiro ou sócio. O resgate energético acontece quando você aceita a vulnerabilidade e promove uma união mais honesta e profunda, liberando a tensão acumulada.
Câncer: Resgate Pelo Prazer e Criatividade
A regeneração para você está ligada à redescoberta do prazer e da criatividade. A Lua em Escorpião estimula a paixão, a autoexpressão e o foco nos hobbies que trazem alegria. O resgate energético é alcançado ao canalizar suas emoções para projetos criativos, revigorando sua alma e devolvendo o brilho à sua vida.
Aquário: Vitalidade Através da Carreira e Metas
O resgate da energia vital se manifesta no reconhecimento e na carreira. A Lua em Escorpião na área profissional impulsiona você a se livrar de projetos que não geram paixão ou de uma imagem pública que não é autêntica. A vitalidade retorna ao alinhar seu trabalho com sua verdadeira missão e ao abraçar a transformação necessária para subir de patamar.
Lembre-se
A astrologia oferece um mapa das energias cósmicas, mas não determina o futuro. O livre arbítrio e as escolhas individuais são os verdadeiros arquitetos do nosso destino. Use estas informações como um guia para o autoconhecimento e a reflexão, sempre lembrando que você tem o poder de moldar sua realidade.